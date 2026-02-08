SENZAȚIONAL! Agentul de poliție Paraschiv Mihai este incoruptibil! Comisarul Vlăsceanu îl va face „general”!

În curând, vom publica un serial despre afacerile de milioane de euro controlate de generalul Bogdan Despescu. Despre cum alte milioane de euro au fost folosite, la comanda lui, într-o publicitate falsă! Prin acțiunile sale iresponsabile generalul Bogdan Despescu a produs o Breșă în Securitatea Națională! Oare fostul președinte Iohannis a fost informat corect de generalul Despescu sau a fost partener la această gravă Breșă de Securitate Națională! Rămâne de văzut ce va face francofonul președinte Nicușor Dan!

Urmează un pamflet! Duminică, în jurul orelor 13, pe Bulevardul Decebal a patrulat agentul de poliție Mihai Paraschiv din Brigada Rutieră București. După ce a sancționat un pieton „ilegalist” care ar fi traversat incorect bulevardul, agentul Mihai Paraschiv și-a luat rolul în serios și s-a pus pe dat amenzi pentru toți șoferii parcați ilegal pe Strada Arenei, așa cum rezultă din fotografiile noastre realizate duminică, 8 februarie 2026, în jurul orelor 13.

Reamintim că șeful Poliției Rutiere București, comisarul Ionuț Vlăsceanu a dat ordin pe unitate să fie stârpită corupția din poliția rutieră, o corupție care explodase sub conducerea „coafezei” Mădălina Moșoiu, acum ajunsă general prin grija nemuritorului Bogdan Despescu.

Comisarul Vlăsceanu ne-a mai spus că o să vedem cum agenții de poliție vor fi urmăriți cu mare atenție chiar de el pentru ca aceștia să lucreze în folosul comunității, să nu mai permită parcările ilegale, să fie incoruptibili etc.

Urmează un mare adevăr! Nimic din ce am scris mai sus despre incoruptibilitatea polițiștilor NU este adevărat! Ați vrea voi, oamenilor care le plătiți salariile de mii de euro. Dar este exact pe dos! În Poliția lui Vlăsceanu corupția este uriașă… mai mare chiar decât prostia!

Oare pentru comandantul Ionuț Vlăsceanu legea nu se aplică unitar pentru toți conducătorii auto? Din cauza faptului că refuză să trimită agenții de poliție să amendeze șoferii care parchează ilegal, zi de zi, de dimineața până noaptea, pe străzile din zona cârciumilor de pe Decebal, comandantul Vlăsceanu sabotează economia lui Bolojan!

Nu numai că Vlăsceanu nu a dat un astfel de ordin; comandantul Vlăsceanu a cerut agenților de circulație să-i protejeze pe cei care parchează pe trotuarele Bulevardului Decebal și pe străzile adiacente care servesc drept parcare pentru cârciumile de pe bulevard. De unde știm asta: din fotografiile și din zecile de reclamații care au ajuns pe masa comandantului Vlăsceanu. Și care nu a luat nicio măsură! Pentru că zi de zi, noapte de noapte se petrec aceleași fapte ilegale pe care comandantul Ionuț Vlăsceanu REFUZĂ să le vadă, iar agenții lui trec nepăsători, ignorând mereu abuzurile! În schimb, se răzbună pe ziariști!

Era duminică, 8 februarie, ora 13, când jurnalistul l-a întrebat pe agentul de poliție Mihai Paraschiv de ce nu merge pe Strada Arenei să-i amendeze pe șoferii care parchează ilegal, chiar sub semnele de circulație?

Pentru început „bărbatul” polițist Paraschiv a refuzat să răspundă. Nici măcar nu și-a întors privirea ca să vadă cu ochii lui vigilenți ce îi arăta ziaristul. (Iată adevărul în fotografiile noastre):

Ziaristul a reluat întrebarea! Agentul de poliție Paraschiv Mihai i-a răspuns stând cu spatele la Strada Arenei, de unde venise cu mașina spre intrare în parcarea subterană:

Face-ți o sesizare la Inspectorat… răspune șmecherește agentul Paraschiv.

Păi tocmai ce v-am sesizat pe dumneavoastră. Întoarceți mașina și făceți-vă meseria de agent. Până când o să fac eu sesizarea și o să primesc un răspuns, o să fie prea târziu. Dumneavoastră sunteți aici…

Evident că „incoruptibilul ” agent Paraschiv a mers la autoturismul poliției și s-a dus spre Piața Alba Iulia să sancționeze alți pietoni „ilegaliști”; că doar nu era să-i amendeze indirect pe cei care plătesc către șefii poliției bani frumoși, ca să nu le fie deranjați mușterii.

Pentru că toți cei care parchează – zi de zi, noapte de noapte – pe trotuarele bulevardului și pe străzile adiacente unde parcarea este interzisă nu locuiesc în blocuri, nu parchează pentru 10 minute ca să lase bagaje sau marfă, ci sunt clienții ai cârciumilor de pe Decebal! Iar patronii localurilor cotizează la greu…

În acest caz, cum să nu te întrebi de ce agentul Paraschiv Mihai a REFUZAT plin de draci să pună legea rutieră în aplicare pe Strada Arenei, în timp real? Paraschiv era la locul faptei, se vedea clar cum mașinile sunt parcate ilegal chiar în locul unde îl amendase pe pietonul „ilegalist”. Adică, sub ochii lui vigilenți de agent de poliție! Care vede la distanța dar nu și la doi pași!

În mașina poliției cu numărul MAI 40748 mai era un „coleg”. Nici acest agent nu s-a arătat interesat să pună legea în aplicare. ”Meșterea” ceva la un portofel! Oare agentul Paraschiv și colegul lui tocmai încasaseră taxa de protecție oferită de patronii localurilor de pe Decebal? Că prea a fost extrem de irascibil, de nervos în momentele când jurnalistul îi tot arăta locul infracțiunilor vizibile din satelit!

Doamnelor și domnilor polițiști! Când vorbim de PROFESIONIȘTI există doar două răspunsuri la întrebările noastre:

Fie sunt PROȘTI,

Fie sunt CORUȚI.

Cotidianul SECUNDATV.ro solicită conducerii DGPMB să efectueze o anchetă disciplinară asupra celor doi agenți de poliție – unul este Paraschiv Mihai – care au refuzat să pună în aplicare legea rutieră în data de 8 februarie 2026, în jurul orelor 13, pe Strada Arenei.

Cotidianul SECUNDATV.ro solicită conduceri Brigăzii Rutiere București, domnului Comandat Ionuț Vlăsceanu, să intre în legalitate și să nu mai permită parcarea pe trotuarele Bulevardului Decebal și pe străzile adiacent printre care se numără și Strada Arenei.

Reamintim că în zonă există o parcare subterană cu peste 350 de locuri și cu o taxă de doar 5 lei pe oră!