SIGINT – metoda AI de strâns informații, folosită de șefii SRI pentru șantaj

Într-un articol publicat de Ramona MILITARU și Sorin MARIN în Revista INTELLIGENCE, editată de SRI, se făcea referire și la Sistemul SIGINT. În 31 martie 2025, MILITARU & MARIN ne spuneau că:

„Elaborarea unui material de informare cu un grad ridicat de acuratețe și concretețe presupune, în etapa incipientă, colectarea informațiilor din surse multiple.”

Cei doi autori enumeră și explică cele șase metode folosite și de SRI. Iată-le:

HUMINT (Human Intelligence) – provenite de la surse umane;

După cum observați, SRI are posibilitatea legală de a aduna informații pe care apoi să le analizeze și, în caz de aprindere a „becului roșu”, să anunțe instituțiile beneficiare – în primul rând, pe președintele României.

SIGINT – o metodă perfectă de interceptare a oricărui cetățean

Să lăsăm pentru o altă „picătură” celelalte metode și să ne oprim la SIGINT. Așadar, SRI, prin SIGINT poate obține informații despre orice, „prin interceptarea sistemelor de comunicații și a semnalelor electronice” – adică tot ce se vorbește/mesaje/video la telefon, se scrie pe NET, se transmite pe unde radio etc.

Practic, Inteligența Artificială (AI) este folosită la capacitate maximă de către serviciile secrete, în metoda SIGINT. Ex-președinții BĂSESCU și IOHANNIS știu despre ce vorbim. (BĂSESCU: „…oamenii lui COLDEA mă asasinează zilnic cu informații despre cine cu cine se întâlnește, cu prostii spuse de politicieni și afaceriști despre mine, despre tot felul de lucruri…)

APROPO! Mă minunez când aud amicii că spun extrem de serios că trebuie să trimitem mesaje pe TELEGRAM, că rețeaua rusească TELEGRAM nu poate fi interceptată; sau că mesajele sunt criptate și nu pot fi decriptate decât de către cel care deține cheia – desigur, TELEGRAM! Adică, în țara Dictatorului PUTIN, TELEGRAM apără democrația și libertatea de exprimare! Zi zău, frate!

În practică, sereiștii adună pe servere toate aceste semnale electronice. TOATE! Apoi, aceste informații criptate sunt decriptate cu AI și stocate într-o ARHIVĂ.

În momentul în care sereiștii vor să afle ce face Cetățeanul X, accesează ARHIVA și obțin toate „vorbele/mesajele” Cetățeanului X.

Când datele arată că Cetățeanul X desfășoară activități „ciudate”, se informează beneficiarii legali ai secretelor și se ia o decizie.

În cazul în care se dorește urmărirea Cetățeanului X – datele obținute legal prin Metoda SIGINT nu pot fi folosite în justiție – pentru valorificare judiciară a dosarului, atunci se obține de la Procurorul General, cu acordul judecătorului de la ÎCCJ, un „mandat de supravegher,e tehnică”.

Toate bune și oneste cu Metoda SIGINT așa cum ne arată în articol MILITARU & MARIN:

„…una dintre principalele provocări în activitatea serviciilor de informații este relaționarea cu factorii de decizie. De maniera în care este gestionată aceasta depinde inclusiv succesul informării, concretizat atât în măsurile dispuse, cât și în modul de raportare a beneficiarilor la activitatea serviciilor de informații.”

Numai că…

COLDEA s-a îmbăiat în informații SIGINT!

Ce se întâmplă când un lider SRI are un interese personal, exemplu deja știut cu fostul director COLDEA?

Să ne întoarcem la momentul în care SRI-istul șef vrea să afle ce face Cetățeanul X. Evident că va da ordin să se acceseze ARHIVA, iar datele obținute să-i fie puse pe birou.

Din acest moment, începe ilegalitatea șefului SRI. Pentru că aceste date obținute legal despre Cetățeanul X NU vor mai fi trimise beneficiarului constituțional; vor fi valorificate de șeful SRI în folos personal sau de grup.

Cum? Prin șantaj: NOI, SRI, știm ce ai făcut; joci cum spunem noi, te bucuri de viață; nu joci, pușcăria te mănâncă!

COLDEA & DUMBRAVĂ s-au folosit din plin de informațiile obținute prin Metoda SIGINT, pentru a ține în frâu înalți funcționari de stat și afaceriști. Nenumărate persoane au făcut ce le-au dictat COLDEA & DUMBRAVĂ, unii afaceriști au cedat societățile, pentru care au muncit o viață, ca să rămână în libertate.

Florian COLDEA le folosește și acum, pentru că există un imens avantaj cu aceste informații SIGINT: ele pot fi stocate pe un hard extern de mici dimensiuni, dar de putere uriașă.

Cel mai bun exemplu care demonstrează că Florian COLDEA folosește informații prețioase furate din ARHIVA SRI este dat de faptul că procurorul Mihaela MORARU-IORGA se face că lucrează la dosarul penal în care fostul șef SRI este anchetat pentru trafic de influență.

Simultan, procurorul Mihaela MORARU-IORGA de la DNA administrează „ciudat” dosarul 52/1/P/2024, iar Florian COLDEA ne spune prin comunicate o poveste magistral ticluită. În nuvela juridică, COLDEA este „prințesa ingenuă”, iar MORARU-IORGA este „balaurul bălos”.

Vă reamintim că procurorul Mihaela MORARU-IORGA este cea care, împreună cu Laura Codruța KOVESI, au anchetat Afacerea EADS și o parte din Afacerea MICROSOFT – până când faptele s-au prescris.

O mizerie de afacere penală, din care statul a pierdut circa 1,2 miliarde de euro! Răsplata: poporul a plătit pierderile, KOVESI a ajuns procuror general al UE, iar MORARU-IORGA este încă la DNA, unde „cosmetizează” dosare importante și solicită mandate de supraveghere tehnică pentru jurnaliști. (Citește aici Afacerea EADS.)

