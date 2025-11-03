Siguranța Națională – terfelită de Moșteanu, Vlad și Nicușor Dan în problema retragerii soldaților americani

În toată această mizerie politică, o idee este clară: Nicușor Dan, Moșteanu, Vlad și Băiceanu au PREMEDITAT o faptă penală prin neanunțara în timp real a opinei publice despre o schimbare majoră în privința Siguranței Naționale. TRĂDARE! Oare vreun procuror militar va deschide o anchetă, chiar și IN REM?!

Prea ușor s-a trecut peste „neanunțarea” în timp real, de către guvernanții români, a deciziei lui Trump de a „extirpa” o bună parte din efectivul de soldați din bazele SUA „depozitat” pe teritoriul României. Informația a fost plasată public de presa românească citând articole apărute în presa din… Ucraina.

De ce prea ușor? Pentru că nu s-a făcut vorbire despre ilegalitățile ministrului Apărării, Ionuț „Bioterra” Moșteanu, ale șefului de Stat Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, ale șefului DGIA, generalul cu patru stele Petru Băiceanu, și de cele întreprinse de comandanul suprem al Armatei și șef al CSAT, președintele Nicușor Dan.

Care sunt faptele comise de guvernanți față de români, într-o problemă de Siguranță Națională, într-un context de război la granița de Nord-Est a României?

TIMPUL și metodele de anunțare a plecării a circa 900 de soldați americani dintre cei 2.000 staționați în bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și M. Kogălniceanu reprezintă fapte ce se supun articolelor penale având ca iz TRĂDAREA!

Iată cronologia faptelor penale și a metodele folosite de guvernanți pentru a nu informa în timp real opinia publică:

Luni seara, ora României – 27 octombrie 2025 -, șeful Statului Major al Armatei a fost anunțat de omologul său de la Pentagon că președintele Trump a dat ordin ca circa 900 de soldați americani să părăsească România fie direct, fie prin nedelegare a celor care urmau să sosească la baze prin metoda rotației.

Marți, 28 octombrie 2025, ora 23.31, Alex Raufoglu, jurnalistul de la cotidianul de limbă engleză din Ucraina, KYIV POST, acreditat la Washington DC, a publicat informația „US to Remove Brigade From Romania, Sources Tell Kyiv Pos – SUA va retrage un batalion din România” (Clik articol).

Miercuri, 29 octombrie la ora 8.39, jurnaliștii George Sîrbu și Victor Cozmei publică pe HotNews.ro traducerea știrii lansate cu circa 9 ore în urmă în media online din… Ucraina (Clik articol).

Așadar, această presă tot mai hulită pe internet și urâtă de aproape toată lumea politică de la noi și-a făcut datoria, informând opinia publică despre decizia lui Trump. Practic, grație unor jurnaliști, românii au aflat ce au bagat sub preș, timp de două zile, prin fapte penale, ministrul Apărării, Ionuț „Bioterra” Moșteanu, șeful de Stat Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, șefului DGIA, generalul cu „șapte mii de stele” Petru Băiceanu și comandantul suprem al Armatei și șef al CSAT, președintele Nicușor Dan.

Miercuri, 29 octombrie, după ora 9.30, Ministerul Apărării confirmă că știrea este exactă.

Miercuri, 29 octombrie, ora 10.20, ministrul Apărării, Ionuț „Bioterra” Moșteanu, într-o conferință de presă ridicolă, prezintă folosind un grosolan limbaj de lemn informația ascunsă de opinia publică și dă asigurări că Articolul 5 din Statutul NATO nu va avea de suferit. „Bioterristul” din fruntea Armatei a început cu o minciună afirmând că abia MARȚI ambasadorul nostru la NATO a fost informat despre decizia lui Trump.

Iar în motivarea nedifuzării în timp real a știrii, Moșteanu a spus că se gândise să o facă simultan cu anunțul din SUA, dar din cauza unor jurnaliști băgăreți și a unor „scurgeri de informații” s-a aflat! Adică, în viziunea „Bioterristului”, de vină e tot presa!

Probabil din prostie, prin această afirmație-scuză ministrul userist al Armatei, Ionuț „Bioterra” Moșteanu, RECUNOAȘTE că șefii noștri au luat PREMEDITAT decizia DE A NU ANUNȚA ÎN TIMP REAL OPINIA PUBLICĂ! TRĂDARE!

Ca să fie clar: Acum se știe că Administrația Trump a anunțat, luni, toate țările vizate de această decizie de reducere a trupelor americani; faptul că „ai noștri falnici ca brazii” au dormit în cizme – că nu se cade ca un ministru să fie deranjat pentru o așa „nimică” – nu e de vină America. Cum nu este vinovată nici de faptul că ministrul Ionuț „Bioterra” Moșteanu împreună cu președintele Nicușor Dan au luat decizia de a nu anunța opinia publică până când nu își pregătesc ei apele, discursurile conform „prostiilor lor din cap”.

Miercuri, 29 octombrie, ora 12.43, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe „fb” și nu într-un comunicat oficial, scrie că, prin plecarea americanilor, siguranța flancului Estic nu se va diminua, grație investițiilor în armament!

Dar care este traseul informațiilor militare secrete și de Sigurnață Națională și cum funcționează în baza legilor?

Conform tratatelor semnate cu NATO și SUA, în cazul de față decizia lui Trump a fost trimisă la NATO și a fost transmisă și către Statul Major al Armatei condus de generalul Gheorghiță Vlad. La rândul lui, Vlad l-a informat imediat pe ministrul Apărării, Ionuț „Bioterra” Moșteanu, și prin șefului DGIA, generalul Petru Băiceanu, care prin intermediul Comunității Naționale de Informații din cadrul CSAT, l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan. Fiind un caz de Siguranță Națională, trebuie informați în timp real premierul Ilie Bolojan și președinții celor două Camere ale Parlamentului: Sorin Grindeanu – Deputați- și Mircea Abrudan – Senat.

De ce au ascuns informația de Siguranță Națională acești guvernanți în frunte cu președintele Nicușor Dan?

Ca și în alte situații, liderii noștri au fost luați ca din oală de decizia lui Trump! Deși americanul nu a ținut-o ascunsă și a prezentat-o încă din primăvară, ca o soluție viabilă!

În acest caz, ce a păzit celebra DGIA – Direcția de informații a Armatei – condusă de generalul cu „stele peste stele” Petru Băiceanu?

Iar dacă stelatul Băiceanu a avut informația obținută de la agenții DGIA, în amonte de anunțul lui Trump, de ce nu a prezentat-o ca pe o posibilitate majoră, astfel încât liderii noștri să nu fie luați pe nepregătite? Oare așa s-a răzbunat Petru Băiceanu pe ministrul Ionuț „Bioterra” Moșteanu pentru tentativa useristului de a-l destitui din funcția de șef al DGIA? Sau, și mai grav, Băiceanu a respectat legea și l-a anunțat pe ministru, iar „bioterristul”…!

În toată această mizerie politică, o idee este clară: Nicușor Dan, Moșteanu, Vlad și Băiceanu au PREMEDITAT o faptă penală prin neanunțarea în timp real a opinei publice despre o schimbare majoră în privința Siguranței Naționale. TRĂDARE!

Vom reveni asupra acestor întrebări și a multor altora legate de ce se întâmplă în Armata română! Și, cine știe, poate un procuror militar va deschide o anchetă, chiar și IN REM!