​Ciucă l-a numit pe Lucian Heiuș președinte la ANAF. Mirela Călugăreanu, trasă pe linie moartă

Premierul Nicolae Ciucă a dat-o afară de la șefia ANAF pe Mirela Călugăreanu și l-a numit în locul ei pe secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Lucian Heiuș (PNL), astfel că a eliberat pentru PNL, conform algoritmului politic, postul de secund al ministrului Adrian Câciu (PSD) la MFP.

Funcția de președinte al Fiscului îi asigură însă lui Heiuș rangul de secretar de stat.

În schimb, Mirela Călugăreanu a fost trasă pe linie moartă: va fi doar consilier la Curtea de Conturi, ea fiind votată încă din februarie în Parlament pentru această poziție.

Decizia premierului a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial, la o săptămână după ce senatoarea USR Anca dragu l-a acuzat pe ministrul Adrian Câciu că „își permite” să țină ANAF fără conducere.

Iată ce a declarat Ciucă: „Am cerut noului preşedinte al ANAF ca principalul obiectiv să fie creşterea nivelului de colectare pentru a asigura finanţarea măsurilor economice şi sociale pentru protejarea cetăţenilor şi economiei de efectele perioadei dificile pe care o traversăm. Creşterea încasărilor din primul trimestru al acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut trebuie continuată într-un ritm mai susţinut. Implementarea proiectelor „Radarul mărfurilor” şi „E-factura” sunt, de asemenea, în măsură să aducă mai mulţi bani la bugetul de stat şi să asigure un mediu de business concurenţial”.

Cine este Lucian Heiuș

Lucian Heiuș (56 ani) s-a născut la 13 noiembrie 1965 în Orăştie, jud. Hunedoara și a absolvit la UBB Facultatea de Mecanică (1990), apoi pe cea de Ştiinţe Economice (1999), iar în paralel Facultatea de Management Turistic şi Comercial, la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1999).

A lucrat mai întâi ca inginer, în anul 1991, la Întreprinderea Vagoane Arad, dar a renunțat pentru a ocupa funcția de şef birou desfacere şi director comercial la SC Favior Vidra SA Orăştie (1991-1999).

În cursul anului 1999, a fost director la SC HPN Lux SRL Orăştie, iar din 1999 până în 2005 a fost director la SC Fablor Pell SRL Orăştie.

Membru PNL, este preşedinte al organizaţiei PNL Orăştie (1999-2005; din 2016) şi membru în biroul permanent judeţean PNL Hunedoara (2002-2005).

Cariera politică s-a îmbinat perfect cu cea profesională. Astfel, a intrat în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara mai întâi ca fost director executiv (2005-2009), apoi ca trezorier şef (2009), director executiv (2009-2012) și consilier superior (2012) .

În intervalul 2012-2013, a ocupat poziţia de director general la SC Uzina Mecanică Orăştie. În cursul anului 2013 a fost director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara şi director general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Domeniilor Reglementate Specific şi Direcţiei de Buget, Contabilitate Internă, Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

A mai fost director general la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara (2013-2014), director executiv – servicii interne (mutare temporară) (2014-2015), director general (2016) la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.

Nu este căsătorit, nu are copii.

Avere

Lucian Heius și-a depus declarația de avere în acest an pentru 2021, astfel că putem afla doar veniturile sale din anul 2020, care apar în declaraţia depusă în ianuarie 2021:

4 autoturisme (Suzuki Samurai, VW Touareg, Nissan Terano II şi Mazda CX7),

două terenuri agricole de peste 7 hectare şi două intravilane,

2 case de locuit provenite din donaţie şi moştenire, în Orăștie, în suprafață de 239, respectiv 200 metri pătrați,

o casă de vacanță de 182 metri pătrați în satul Voia

1/2 dintr-un apartament de 47 metri pătrați în Deva

70.766 lei într-un cont deschis la Banca Transilvania.

Heiuș mai declară că a acordat, în nume personal, un împrumut de 130.000 de lei filialei PNL Hunedoara.

A contractat, în 2018, un credit de 28.680 de euro la Banca Transilvania, scadent în 2033.

A încasat 127.241 de lei de la Camera Deputaților și 2.365 lei de la Finanțe Publice Timișoara, în anul 2020.

Declarația de interese ne arată că deține 48,78% din acțiunile Heius&Asociații Consulting, care se ocupă cu activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal.

Firma are un angajat, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 114.800 lei și un profit net de 73.125 lei.

Călugăreanu a condus și ANAF, și CEC

Mirela Călugăreanu a fost șefa ANAF cu cea mai lungă perioadă la conducerea instituției: între iulie 2017 – martie 2018 și iunie 2019 – aprilie 2022.

Ea a condus atât ANAF, de unde a încasat 129.792 lei pe an, conform ultimei declarații de avere, cât și CEC Bank, de unde a primit – tot din bani publici – suma de 252.972 lei pe an. Soțul Mirelei Călugăreanu, angajat la o direcție de taxe și impozite din București, aduce în casă 98.154 lei pe an.

5 imobile și 4 terenuri

Declarația de avere a Mirelei Călugăreanu mai arată că aceasta deține 4 terenuri (3 intravilane, dintre care două în București și unul în Giurgiu), plus un teren agricol în județul Giurgiu, primit cu titlul de moștenire de familie.

Călugăreanu are și 5 imobile: două case și două apartamente în București și o casă de vacanță în județul Giurgiu.

Averea șefei ANAF este completată de minilingouri de aur în valoare de 8.600 euro, de o mașină de teren și de 30.000 euro într-un cont bancar.

