Abrudean: „Tot vorbim despre reformă și nu se mai întâmplă, când vorbim de administrație centrală sau locală”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a dat declarații evazive, luni, întrebat la Parlament despre stadiul negocierilor în coaliție referitoare la reforma administrației locale, care a fost scoasă din Pachetul 2 de premierul Ilie Bolojan, chiar înainte de angajarea răspunderii pe acest pachet.

Amânată timp de„două săptămâni”, la presiunea primarilor, această reformă este departe de a fi începută.

„Poziția PNL va fi exprimată de către premierul Bolojan, președintele partidului. Așa cum a exprimat-o ca intenție, reforma înseamnă reduceri, înseamnă tăieri din posturi ocupate, nu din totalul permis de lege, nu din cât prevede organigrama. Deci, ori facem reformă, ori ne jucăm de-a reforma. În momentul de față, sigur, se mai discută pe acest pachet și premierul va ieși după discuția din coaliție cu forma finală și pe care o va angaja în Parlament. (…) Vorbim de reducerea cheltuielilor publice, dacă nu există altă formulă decât reducerea numărului de personal. (…) Nu își dorește nimeni așa ceva, dar, pe de altă parte, tot vorbim despre reformă și nu se mai întâmplă, când vorbim de administrație centrală sau locală”, a declarat Abrudean la Senat.

Potrivit președintelui Senatului, în coaliție actele normative se avizează de miniștrii din fiecare partid. „Înainte de a ajunge în Guvern, se discută în coaliție. Chestiunea că premierul a decis singur nu o cred și nu e bine să fie tot timpul scoasă în față”, a răspuns el atacurilor PSD.