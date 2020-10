Adio, Nicolicea! PSD se dezice de el, după ce i-a asigurat 7 mandate de parlamentar

După 7 mandate de parlamentar, Eugen Nicolicea nu mai are susţinerea organizaţiei locale a PSD din care face parte, astfel că lipsește de pe lista de candidați la viitoarele alegeri parlamentare.

„Ce ştiu cu certitudine în acest moment, în organizaţia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este susţinut”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Întrebat dacă se vor mai afla pe listele parlamentare Şerban Nicolae şi Florin Iordache, Ciolacu a replicat: „Eu am spus că nu o să fie pe listele partidului parlamentari cu probleme penale şi o să mă ţin de cuvânt de acest lucru, pentru că aşa cred eu că este firesc. Nu-mi aduc aminte ca Şerban Nicolae sau Florin Iordache să aibă astfel de probleme”.

Despre Viorica Dăncilă, el a spus: „Eu am luat o decizie: ca fiecare organizaţie să aibă independenţa în a face propuneri pentru candidaţi, atât de la locale, cât de la parlamentare. Cred că a fost o decizie corectă în ceea ce priveşte localele, cu toate că la Vrancea domnul Oprişan nu a ţinut cont de sfatul meu şi a luat o decizie şi acum trebuie să şi-o asume. (…) Doamna Dăncilă e membră la organizaţia Teleorman. Mâine am o întâlnire cu toţi preşedinţii de organizaţii să discutăm propunerile lor. Eu am transmis anumite criterii şi reguli pe care doresc să le respecte şi un îndemn de a găsi personalităţi în orice domeniu, şi în domeniul juridic, de a veni cu alte voci, cunoscute pe plan local şi naţional”.