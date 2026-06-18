Adrian Veștea amână pentru a 3-a oară prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Nu ies voturile!

Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat, joi, pentru a treia oară prezentarea listei cu miniștrii din guvernul pe care se chinuie să îl formeze, precum și a programului de guvernare.

Veștea negociază de zor să obțină voturi începând de duminică, de la desemnarea lui intempestivă de către președintele Nicușor Dan, care a decis acest lucru fără să anunțe PNL și pe liderul acestuia, Ilie Bolojan, premier rămas interimar după demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură depusă și votată de PSD și AUR.

Nu ies voturile, chiar și după ce Veștea a anunțat că va apela pentru aceasta inclusiv la parlamentarii AUR, în ciuda asigurărilor date de Nicușor Dan că nu va fi un guvern susținut de suveraniști sau extremiști.

Cele 233 de voturi de care este nevoie în Parlament pentru învestirea noului guvern devin tot mai puține, pe zi ce trece.

Inițial, șeful senatorilor PSD, Daniel Zamfir, anunțase încă de duminică un calendar al învestirii. Potrivit acestuia, marți dimineață ar fi trebuit prezentată lista de miniștri și după-amiaza urmau audierile acestora, iar miercuri – votul în plen.

Nu s-a întâmplat acest lucru, iar calendarul a fost devansat cu o zi. Însă nici miercuri nu a fost prezentată lista și programul de guvernare, fiind amânată pentru joi, iar joi – până luni.

PSD mai cumpănește

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a anunțat, joi la prânz, că partidul său mai cumpănește dacă să intre într-un guvern condus de Adrian Veștea. Grindeanu a mai spus să așteaptă până duminică (după Congresul extraordinar al PNL în care vor fi excluși din partid susținătorii lui Veștea, care ar fi vrut să îl dea jos pe Ilie bolojan de la conducerea liberalilor – n.r.).

PNL, USR și UDMR nu votează un guvern condus de Veștea

USR și UDMR au decis în forurile de conducere să nu voteze un guvern condus de Veștea, iaracesta din urmă se bazează pe maximum 15 voturi din PNL, partid din care face parte, dar nu îi va vota guvernul în Parlament.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a dezmințit informația conform căreia Mohammad Murad ar purta negocieri în numele partidului pentru a convinge mai mulți membri să voteze guvernul Veștea.

Și AUR îl refuză pe Veștea

„Vă spun încă o dată, AUR nu va vota acest guvern. Cum să voteze, când Nicușor Dan ne jignește de fiecare dată când vorbește despre noi? Putem să discutăm de la viitoarea desemnare, în momentul în care își cere scuze și față de alegătorii noștri”, a transmis el, insistând că „rămânem în bancă și nu votăm”.

„Dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale (fie ca se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și sa își înghită limba înainte de a ne cataloga drept „extremiști”, „anti-europeni”, „anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.