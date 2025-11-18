Adriana Săftoiu îi ia locul lui Turturică la șefia TVR. Robert Schwartz, șef la Radio România

Adriana Săftoiu, reprezentanta Guvernului Bolojan în Consiliu de Administrație al TVR, îi ia locul lui Dan Turturică la șefia TVR.

Marți, plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului a validat cu 270 de voturi „pentru” și 4 abțineri noul Consiliu de Administrație al TVR. Adriana Săftoiu a fost votată de membrii noului CA al TVR, cu 10 voturi „pentru” și 3 abțineri – dintre care două sunt ale reprezentanților salariaților în CA al TVR – să preia conducerea instituției păstorite până acum de Dan Turturică.

Săftoiu este fostă jurnalistă, fostă purtătoare de cuvânt a Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și fostă deputată a PNL.

Luna trecută, ea scria pe pagina sa de Facebook: „Am ales din vară să mai schimb perspectiva. Să nu-mi mai bat capul cu ce se mai face/desface pe scena politică. Nu că nu m-ar interesa, dar simțeam că pierd timpul doar văzând si comentând”.

Tot marți, plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat componenţa noului CA al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), cu 249 voturi „pentru” şi 4 împotrivă.

Robert Schwartz, fost redactor-şef al redacţiei Deutsche Welle în limba română, a fost propus de noul CA să preia șefia Radio România. Votul fa fi dat săptămâna viitoare, în plen.