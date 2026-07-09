AEP a virat 15,5 milioane de lei din bani publici, pentru iulie, către PSD, AUR, PNL, USR, SOS, POT, PMP și Forța Dreptei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat joi pentru luna iulie, în contul a opt partide politice, subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de 15.470.004 lei.

Iată câta primit din bani publici fiecare dintre aceste partide:

• PSD: 5.132.818 lei

• AUR: 3.035.116 lei

• PNL: 2.794.483 de lei

• USR: 1.983.502 lei

• Partidul S.O.S. România: 1.319.399 de lei

• POT: 1.063.111 lei.

De asemenea, două partide primesc în continuare bani, în ciuda faptuluică au ratat intrarea în Parlament, în urma alegerilor din decembrie 2025:

• Partidul Mișcarea Populară (PMP): 72.619 lei

• Partidul Forța Dreptei: 68.956 de lei.

PMP este condus de „tehnocratul” Eugen Tomac, pe care președintele Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru, dar a eșuat în acest demers.

Forța Dreptei este condus de Ludovic Orban, fost lider PNL.