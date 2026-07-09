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    AEP a virat 15,5 milioane de lei din bani publici, pentru iulie, către PSD, AUR, PNL, USR, SOS, POT, PMP și Forța Dreptei

    By Politica
    Adrian Țuțuianu (fost PSD) - președintele AEP

    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat joi pentru luna iulie, în contul a opt partide politice, subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de 15.470.004 lei.

    Iată câta primit din bani publici fiecare dintre aceste partide:

    • PSD: 5.132.818 lei

    • AUR: 3.035.116 lei

    • PNL: 2.794.483 de lei

    • USR: 1.983.502 lei

    • Partidul S.O.S. România: 1.319.399 de lei

    • POT: 1.063.111 lei.

    De asemenea, două partide primesc în continuare bani, în ciuda faptuluică au ratat intrarea în Parlament, în urma alegerilor din decembrie 2025:

    • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 72.619 lei

    • Partidul Forța Dreptei: 68.956 de lei.

    PMP este condus de „tehnocratul” Eugen Tomac, pe care președintele Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru, dar a eșuat în acest demers.

    Forța Dreptei este condus de Ludovic Orban, fost lider PNL.

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