Alegeri locale parțiale București: 17 candidați în cursă pentru fotoliul de primar general – final de înscrieri

Un număr de 17 candidați s-au înscris în cursa electorală pentru funcția de primar general al Capitalei, până la termenul-limită (luni, ora 23.59), însă dosarele altor doi candidați vor fi analizate marți, fiind amânate de Biroul Electoral Municipal (BEM).

Astfel, până în prezent, sunt admiși să candideze la alegerile locale parțiale din 7 decembrie următorii – în ordinea înscrierii:

• Cătălin Drulă (USR)

• Ciprian Ciucu (PNL)

• Anca Alexandrescu (Alianța electorală ”Dreptate pentru București”)

• George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

• Daniel Băluță (PSD)

• Virgil Alexandru Zidaru (independent)

• Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate)

• Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune)

• Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit)

• Vlad Gheorghe (independent)

• Eugen Orlando Teodorovici (independent)

• Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

• Gheorghe Nețoiu (independent)

• Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache)

• Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român)

• Angela Negrotă (independent)

• Dănuț Angelo Trifu (independent)

BEM a amânat luni pronunțarea asupra candidaturii lui Dan Cristian Popescu (independent). Și Filip Constantin Titian și-a depus dosarul, iar Biroul Electoral urmează să analizeze documentele.

Două candidaturi, respinse

Totodată, BEM a respins candidaturile independente depuse de Maria Marcu și Dumitrică Stan. Dosarele acestora au fost incomplete și nu au avut liste de susținători.

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

Pe data de 23 noiembrie, candidaturile vor rămâne definitive.