Alegeri parțiale la Primăria Capitalei fără dezbateri între candidați, pe modelul lui Iohannis. Drulă îi acuză pe Ciucu și Băluță că refuză confruntarea

Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei se vor desfășura peste câteva zile (7 decembrie) fără să fi existat dezbateri electorale între candidați, la fel cum a procedat în 2019, Klaus Iohannis, candidatul PNL, la prezidențiale.

Cătălin Drulă, candidatul USR, îi acuză pe adversarii săi ă, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) că refuză în continuare să participe la vreo dezbatere electorală.

„Sunt în direct la dezbaterea Radio România Actualități. Contracandidații mei Daniel Baluță și Ciprian Ciucu NU au venit nici de această dată. Oare bucureștenii nu merită să știe care sunt soluțiile noastre, să compare și să aleagă?”, a scris pe Facebook, marți, Drulă.

Iată și un mesaj cu explicații din partea lui Drulă:

„Suntem în săptămâna finală de campanie, iar Daniel Băluță și Ciprian Ciucu refuză în continuare să vină la dezbateri.