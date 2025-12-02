Alegeri parțiale PMB. Vlad Gheorghe se retrage și el din cursă, după Makaveli

Vlad Gheorghe, fost membru USR, acum candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pe 1 decembrie, după ce influencerul Makaveli a anunțat acest lucru pe 21 noiembrie.

El a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută alături de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în faţa sediului PMB, că îl susține peacesta.

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, s-a retras din cursă pe 21 noiembrie, în favoarea candidatei Anca Alexandrescu

Astfel, din 18 candidați înscriși în cursă au rămas 16.

Vlad Gheorghe se afla pe poziția 15 pe buletinele de vot, după tragerea la sorţi din 24 noiembrie:

Poziţia nr. 1 – Drulă Cătălin – Uniunea Salvaţi România;

Poziţia nr. 2 – Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat;

Poziţia nr. 3 – Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri;

Poziţia nr. 4 – Ciucu Ciprian – Partidul Naţional Liberal;

Poziţia nr. 5 – Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Poziţia nr. 6 – Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 – Macovei Gheorghe – Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 – Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 – Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român;

Poziţia nr. 10 – Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 – Alexandrescu Anca-Nicoleta – alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia nr. 12 – Trifu Dănuţ-Angelo – candidat independent;

Poziţia nr. 13 – Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent;

Poziţia nr. 14 – Neţoiu Gheorghe – candidat independent;

Poziţia nr. 15 – Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent;

Poziţia nr. 16 – Negrotă Angela – candidat independent;

Poziţia nr. 17 – Filip Constantin-Titian – candidat independent.

Alegerile parțiale pentru funcţia de primar general al Capitalei, lăsată liberă de președintele Nicușor Dan, va avea loc duminică, 7 decembrie.