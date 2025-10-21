Alegeri pe 7 decembrie pentru fotoliul de primar al Capitalei lăsat liber de Nicușor Dan (surse)

Pe 7 decembrie vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, lăsată liberă de Nicușor Dan după câștigarea scrutinului prezidențial din 18 mai, au decis, marți, liderii coaliției.

PSD, PNL și USR vor avea candidați proprii, după ce Sorin Grindeanu a amenințat că organizarea alegerilor cu candidat comun PNL-USR va duce la ieșirea PSD din coaliția de guvernare.

Numele vehiculate pentru candidaturi sunt, în acest moment, Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) – dar în acest caz, dacă va câștiga, vor trebui organizate alegeri parțiale la Sectorul 6 – și Cătălin Drulă (USR).

Primăria București e condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL).