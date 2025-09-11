Alegerile pentru fotoliul de primar general lăsat liber de Nicușor Dan, în aer. Băluță: PSD se retrage din Coaliție dacă PNL și USR fac alianță

Alegerile pentru fotoliul de primar general lăsat liber de Nicușor Dan sunt în continuare amânate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, deși termenul legal de organizare a acestora a expirat pe 24 august, la 90 de zile după demisia actualului președinte din funcția de edil.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat joi că PSD se retrage din Coaliție dacă PNL și USR vor susține un candidat comun.

Întrebat de va face PSD USR, Băluță a fost tranșant: „(o înțelegere – n.r. ) PNL-USR, despre care ați întrebat, dacă nu exclude, exclude ceva. Sigur, îl exclude pe PSD. Pentru că trebuie să depășim acest stadiu al ipocriziei. (…) Cu certitudine PSD-ul într-o astfel de situație s-ar retrage din această coaliție. Din păcate, partenerii de coaliție insistă pe nume. Iar aici nu putem să fim parteneri de discuție pentru dânsii. Cu certitudine această abordare izolaționistă pe care partenerii de coaliție o au în privința alegerilor la București, ne poate determina să părăsim cu certitudine coaliția. Nu este normal să fim la guvern într-o alianță de genul acesta și să ne luptăm într-o campanie electorală. Este normal și este firesc să avem un candidat, un proiect pentru bucureșteni”.

Băluță a criticat „ipocrizia” partenerilor de guvernare și dublul discurs al USR: „Nu putem să fim împreună, așa cum și președintele României a spus, într-o coaliție și să ne luptăm în timpul unei campanii electorale. Asta pe de o parte. Pe de alta parte, să ne aducem aminte discursul pe care USR l-a avut de-a lungul timpului, în care a afirmat că este inadmisibil și sunt convins că avea dreptate ca puterea să fie doar într-o singură direcție. Este bine ca puterea să fie împărțită. Astăzi vedem că aceste teze nu mai sunt aplicate. Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat. Nu mai discutăm de partid stat, nu mai discutăm de lucruri de genul acesta. Ori nu mi se pare normal să fim atât de duplicitari. Atunci când ne convine să avem un tip de discuție, atunci când nu ne convine să avem alt tip de discuție.”

Declarațiile lui Băluță sunt în același ton cu cele ale președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu luni, la Parlament.