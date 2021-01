Alin Tișe: Demisia lui Orban nu e destul. Cum să reformezi o țară cu un partid condus de combinagii?

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tişe, a transmis un mesaj dur „reformatorilor” din PNL Rareș Bogdan și Robert Sighiartău care i-au cerut demisia lui Ludovic Orban.

El spune că vrea în fruntea partidului oameni „mai performanţi politic” și că nu îl va putea conduce cineva „inferior politic” .

Iată mesajul postat de Alin Tişe pe pagina sa de Facebook:

„Cascadorii râsului politic

Noi va trebui să demisionăm, nu ei!

În ultima perioadă am văzut că se discută mult în PNL despre demisii din funcții, se cer capete și se caută responsabilii ultimelor rezultate la alegeri. Sunt unul dintre cei care am criticat practicile din partid mai demult, mai întâi în partid, iar apoi în public.

Nu am fost un susținător politic de-al lui Ludovic Orban, deși, ca sa fiu sincer, mi-a propus sa fac parte din echipa lui în mai multe rânduri. Unii dintre cei care acum îl critică au acceptat oscioarele aruncate doar ca să prindă o funcție în partid.

Eu, de atunci, am vrut o reformare a PNL și am susținut altă echipă. Ludovic Orban, îmi place să cred, m-a dorit în echipa sa pentru munca și rezultatele activității mele. Dar am refuzat. Politic, însă, DA, am multe în a-i reproșa.