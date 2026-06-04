„Am asistat la deculpabilizarea PSD”. Ciucu (PNL) îl acuză pe Nicușor Dan că a dat vina pe toate partidele din coaliție pentru demiterea Guvernului Bolojan

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu l-a atacat la scenă deschisă pe președintele Nicușor Dan, care a dat vina pe toate partidele din fost coaliție pentru demiterea Guvernului Bolojan.

„Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși criza politică are niște arhitecți cunoscuți. Nu mi se pare corect”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a argumentat joi, când a anunțat că îl desemnează pe consilierul său, Eugen Tomac, drept candidat la funcția de prim-ministru, după ce PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan (din care oamenii lui Sorin Grindeanu au făcut parte) prin moțiune de cenzură:

„Ce s-a întâmplat până acum și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”.

Ciucu a comentat și desemnarea lui Tomac:

„Asistăm în continuarea la fetișizarea «independenților». Vă spun din propria-mi experiență: «independenții» sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate. Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide”.