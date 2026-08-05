Amendament AUR. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarațiile de avere și de interese

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat miercuri declarațiile de avere și de interese, după ce parlamentarii AUR au depus un amendament în acest sens la Legea ANI, iar actul normativ a fost votat de Senat – for decizional.

Totodată, actul normativ cuprinde și amendamentele neconstituționale depuse de PSD.

Iată și amendamentul AUR, care este constituțional: „Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din OUG 57/2019, cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în aceleași termene și condiții prevăzute (…)”.

Declarațiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Nicușor Dan a scris pe contul său X: „În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a încasat de la Automobile Dacia un salariu de 158.360 de lei, în anul anterior.

Ea deține acțiuni în valoare de 4.000 de euro a Renault, prin programul de acționariat dedicat angajaților, și a acordat un împrumut de 116.000 lei Asociației SOS Orașul.

Are două mașini, un Renault Clio din 2016 și un Opel Vectra din 1992.

Mirabela Grădinaru deține în satul Zăpodeni, județul Vaslui, două case (în cotă parte de 3/16 și 5/16) moștenire de la tată și bunici.

A cumpărat în 2021 un teren de 1.152 metri pătrați în Moara Vlăsiei, județul Ilfov. De asemenea, ea deține alte 7 terenuri cu suprafețe între 250 metri pătrați și 8.600 mp, moștenire părinți și bunici.

Are, de asemenea, două credite scadente în 2026, de 1.760 lei și de 50.000 de lei.

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