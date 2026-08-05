Amendament PSD la Legea biodiversității, un miliard de euro din PNRR în pericol. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză

Legea biodiversității – nou motiv de scandal în Parlament, cu același autor: PSD, care nu reușește să formeze o majoritate pentru a prelua guvernarea, după ce a demis pe 5 mai Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, dar acesta a rămas interimar.

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuză PSD că a depus la Comisia de Mediu din Senat, miercuri, un amendament la proiectul acestei legi, prin care pune în pericol un miliard de euro din PNRR.

„PSD tocmai a depus amendament la strategia privind biodiversitatea să se suspende aplicarea tuturor planurilor de management pentru siturile natura 2000. România riscă să aibă fonduri europene blocate de miliarde de euro dacă trece acest amendament, asta pe lângă miliardul de euro pierdut din PNRR. Vorbim de fonduri europene care vor fi blocate care astăzi sunt folosite pentru autostrăzi, școli, spitale, infrastructură națională”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Proiectul privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 a ajuns în Parlament în această sesiune extraordinară după ce Guvernul interimar Bolojan îl aprobase prin Hotărâre, care însă a fost retrasă după ce PSD a amenințat că îl atacă la Curtea de Apel București – unde alte 11 HG-uri au fost suspendate.

PSD și AUR au sărit imediat cu amendamentele – unele absurde, potrivit explicațiilor ministrei Buzoianu, într-o altă postare pe Facebook:

„Strategia privind biodiversitatea înseamnă un miliard de EURO pentru România. Mai înseamnă și protejarea unora dintre cele mai importante comori pe care țara le are.

A cerut PSD, cu piciorușe bătând supărat în podea, să vină strategia prin Parlament. O aberație. Dar, iată, suntem în acest punct. Strategia a fost depusă în Parlament. Ce s-a întâmplat pe mai departe? AUR și PSD au depus peste 100 de amendamente.

Au trecut ca trenul în Parlament amendamente la grămadă care ascundeau măsuri aberante. De exemplu, să fie scoasă finanțarea prin AFM a măsurilor prevăzute din strategie pentru biodiversitate. Un articol care a existat și în strategia anterioară. 0 lei – atâta probabil ar vrea PSD să coste parcurile naționale sau rezervațiile naționale?

A fost scoasă măsura să fie făcut un audit pe cum au fost gestionate în ultimii ani de zile, de exemplu, rezervațiile și parcurile naționale. Cu ce e deranjat PSD să se vadă dacă au fost sau nu administrate corect ariile protejate? A, pentru că știu că oamenii lor politici, numiți pe peste tot, le-au gestionat în ultimii ani de zile și nu vor să se vadă dacă sunt sau nu probleme? PSD, ați zis în bătaie de joc că ați dat jos măsura unui audit pentru că va costa. Vă dau două vești: 1. audit tot vom face, cu sau fără strategie 2. auditul acesta nu va costa nici măcar o fracție din cât costă un ceas de la mâna voastră cu care defilați sau o cutie de pantofi sau un drum Nordis.

PSD s-a opus și a modificat strategia să nu poată participa la administrarea ariilor naturale: institutele de cercetare, organizațiile neguvernamentale, primăriile, universitățile. Cu ce vă fac rău acești oameni, PSD? Aveți alergie la experți care pot să ajute.

Un alt amendament marca PSD care arată că oamenii aceștia nici să citească angajamente asumate de România nu știu: au modificat să fie 5% aprobate până în 2030 arii strict protejate și 25% arii cu management activ. Din 2020 România și-a asumat prin Strategia Europeană privind biodiversitatea un obiectiv pentru 2030 de 10% zone de protecție strictă și 30% zone cu management activ. Nu există nicio sancțiune dacă acest obiectiv nu e atins cu exact aceste limite, dar el nu poate fi modificat, cu sfidarea documentelor europene, prin strategii naționale, că așa vrea pesede. Pentru ca acest obiectiv să fie în acord cu comunitățile locale, eu personal am trecut în lege că, pentru declararea zonelor prioritare pentru biodiversitate, trebuie obținut acordul proprietarilor sau al primăriilor/consiliilor județene dacă sunt administrate zonele respective de ei. Deci un echilibru există deja.

Au mințit PSD și AUR și au creat panică că această strategie ar bloca investițiile. Să le explic, atunci, ca unor copii de clasa a doua. Strategia pentru biodiversitate este un document care stabilește măsuri administrative pentru a se aplica obiective deja asumate de stat prin legislația națională și europeană. Nu crează noi reglementări de cum sunt sau nu avizate investițiile în România. O hidrocentrală avizată, rămâne avizată și după această strategie, în exact aceleași condiții. O hidrocentrală în curs de avizare are fix aceleași etape și aceleași obligații de parcurs de mediu ca până la această strategie. Și, că tot le place pesediștilor să vorbească și să vorbeasă și să tot vorbeasă de hidrocentrale: eu într-un an de zile nu am vorbit – am făcut. Am semnat 3 acorduri de mediu pentru 3 hidrocentrale. Mai am o singură hidrocentrală în analiză chiar aceste săptămâni pentru care Hidroelectrica a cerut acordul de mediu. Asta înseamnă să muncești, nu să vinzi gogoși românilor.