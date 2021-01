Anca Dragu a început discuțiile pentru Codul electoral. Orban a luat foc: „Ține de bun simț, de 7 ani de-acasă”

Anunțul a fost făcut pe Facebook de Anca Dragu, după ce, la sfârșitul anului 2020, în calitate de președinte al Senatului, ea a anunțat că va fi înfiinţată o comisie comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a implementa referendumul din anul 2009 la care românii au votat masiv pentru un Parlament unicameral cu maximum 300 de aleşi.

Luni seară, într-o emisiune la B1TV, liderul PNL, Ludovic Orban, care este și președinte al Camerei Deputaților, a acuzat-o pe Anca Dragul de „lipsă de bun-simț” și „de cei 7 ani de-acasă”, pentru faptul că a avut întâlnirea fără să discute acest lucru în coaliția PNL-USR PLUS UDMR.

Am spus încă de atunci că Senatul trebuie să revină la rolul său legitim, adică un for al dezbaterilor, și că trebuie să recâștigăm încrederea românilor în Parlament.

Astăzi, am făcut primul pas în această direcție, și anume consolidarea unui dialog sănătos între Senat și societatea civilă: am avut o primă întâlnire cu reprezentanții Coaliției Cod Electoral Acum! Am vorbit despre importanța societății civile în elaborarea unui cod electoral unic, care să grupeze toate legile electorale.

Iată și declarația lui Orban:

„Comunicarea asta divergentă (între PNL și USR Plus n.r.)… au fost puncte. Să ne aducem aminte că președintele Senatului a vorbit de desființarea Senatului, de referendumul din 2009. Nu cred că a fost potrivit. Astfel de lucruri trebuie discutate. Nu cred că este bine ca cineva să încerce să câștige capital politic într-un mod… punându-și partenerii într-o situație în care să afle din presă despre un obiectiv… cred că orice astfel de chestiune care excede programul de guvernare trebuie să fie tratată cu responsabilitate față de partenerii. Ține de bun simț, de șapte ani de acasă, de niște reguli fundamentale în comunicare. Coeziunea în comunicare e esențială, de aceea, în ultima perioadă, am fost extrem de reticent în a ieși public, de fiecare dată am exprimat mesaje convergente cu liniile de mesaj stabilite și chiar am ieșit, de multe ori, împreună cu partenerii de guvernare. Asta e valabil și pentru USR Plus. Cei de la UDMR sunt mai riguroși”.