Angel Tîlvăr, propus de PSD la Apărare și acceptat rapid de Iohannis, este fiu de șef la Contrainformații în Securitatea comunistă

Angel Tîlvăr, propus de PSD pentru funcția de ministru al Apărării după demisia lui Vasile Dîncu și acceptat rapid, luni seară, de președintele Klaus Iohannis – care a semnat decretul de numire -, este fiul colonelului Petre Tîlvăr, șef al Contrainformațiilor Vrancea înainte de 1989, în Securitatea comunistă,și care a murit în 2017, după ce a încasat pensie specială de la guvernele post-decembriste.

Mai pe românește, noul ministru al Apărării este un „pui” de securist. „Atât s-a putut”, ar spune un clasic în viață – ieșit, la rândul său, din „laboratoarele” de la Grivco.

Întrebat, la declarația de presă făcută împreună cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, dacă faptul că tatăl său a fost șef la Securitate ar putea fi un impediment pentru a fi numit ministru de către președintele Iohannis, Tâlvăr a replicat:

„Mi-aș dori să trăiesc într-o țară în care dosarele de cadre să conteze mai puțin decât munca fiecăruia. Mi-aş dori foarte mult ca, prin munca pe care am făcut-o şi pe care o fac, să demonstrez că orice cetăţean al acestei ţări este dispus să pună umărul la progresul acestei ţări. Nu ştiu dacă va influenţa (decizia şefului statului – n.r.). Este libertatea domniei sale să o facă. Eu nu am făcut niciodată un secret din ceea ce sunt, ceea ce am făcut, ce fac şi ce voi face”.

Angel Tîlvăr se află la al cincilea mandat de parlamentar – al doilea de senator, după trei mandate de deputat.

În politică a fost promovat de organizația PSD Vrancea, condusă la vremea respectivă de Marian Oprișan.

În octombrie 2020, după ce l-a susținut pe Marcel Ciolacu pentru șefia PSD, Angel Tîlvăr a fost numit președinte interimar al PSD Vrancea. Marian Oprișan fusese destituit, prin votul conducerii centrale a PSD, în urma pierderii alegerilor locale din iunie 2020 pentru președinția Consiliului Județean.

Studii

Absolvent al Facultății de Limbi şi Literaturi Străine Limbi străine, Pedagogie (1981- 1985), Angel Tâlvăr a urmat, între 1993-1995, și cursurile SNSPA – Ştiinţe Politice, Comunicare, Relaţii Internaţionale.

În 2003 – 2004 a urmat și un cursuri absolvite la Colegiul National de Apărare ,,Mihai Viteazul”.

În 2012 a urmat un curs la Academia Naţională de Informaţii şi la Institutul Diplomatic Român.

În 2012 a terminat doctoratul în Ştiinţe Umaniste, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

În Guvernul Ponta, Tâlvăr a deținut timp de aproape un an (decembrie 2014 – noiembrie 2015), funcția de ministru delegat pentru Relaţia cu Românii de peste hotare.

Avere

Potrivit declaraţiei de avere de pe site-ul Senatului, Angel Tîlvăr nu deţine nici terenuri şi nici casă, însă are două autoturisme, un Hyundai Santa Fe din 2015 şi un Ford Fusion, din 2007, precum şi o şalupă Laguna, din 2009.

Are deschise mai multe conturi în lei şi valută, în care deţine sume precum 69.010, 23 lei, 1821.44 lei, 35379,98 euro, precum şi mai multe carduri, împreună cu soţia.

Acesta a avut un venit, pe ultimul an fiscal, ca senator, de 141.636 lei.

Soţia sa lucrează ca inspector la Consiliul Concurenţei și a câştigat 72.845 lei în anul anterior, precum şi 7.462 lei, ca profesor.