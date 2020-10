Arafat: 368 de localităţi au depăşit 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, coordonator al Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat miercuri seară, în debutul ședinței Guvernului, că 368 de localităţi au depăşit 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, cumulate pe 14 zile.

„Avem 368 de localităţi care au depăşit rata de 3 la mie și unde comitetele județene au aplicat deja regulile prevăzute în Hotărârea de Guvern. Închiderea unor activități, temporar, precum restaurante în interior, cinematografele, masca obligatorie în spaţiile deschise, rtecerea pe învăţământul online. De exemplu, acum, astăzi față de ieri, noi avem o creștere de 15 localități. Deci, cele 368 sunt cu 15 localități mai mult decât ieri”, a precizat Arafat.

Premierul Ludovic Orban a cerut o evaluare a situației după luarea măsurilor în localităţile care au multe cazuri. „Aici va trebui să urmărim cu mare atenție. Legat de activitatea unităților de primiri urgențe, am văzut că deja ați luat măsuri și că există o creștere a capacității de susținere”, a spus el.

Raed Arafat i-a răspuns: „Am început să creștem capacitatea mai ales de ventilație și în zonele care sunt mai afectate. De exemplu, în Bucureşti, ieri, am distribuit ventilatoare suplimentare la Pantelimon, Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca. Mai mult decât atât, am amplasat deja două posturi medicale avansate care permit extinderea capacității de observație a pacienților la Pantelimon și la Spitalul Universitar. Deci, astea sunt măsuri pe care putem să le replicăm și în alte zone, dacă se cere, bineînțeles. Aici am acționat la cererea celor două spitale și capacitatea de ventilație ne ajută să asistăm pacienții până îi internăm în secțiile de ATI”.