AUR, după decizia CCR privind Pilonul 2: „Legea PSD, PNL, USR și UDMR încălca dreptul la propriile contribuții”

AUR a transmis un comunicat, după decizia CCR privind neconstituționalitatea Lefii privind plata pensiilor private (Pilonul 2 și Pilonul 3).

„Chiar dacă această instituție a generat numeroase controverse în ultimele luni și a afectat încrederea românilor prin decizii greu de explicat, realitatea este una clară: legea promovată de PSD, PNL, USR și UDMR încălca dreptul cetățenilor de a avea acces la propriile contribuții, iar acest lucru nu a putut fi ignorat.

Decizia Curții arată că, atunci când legislația contrazice prevederile constituționale, ea poate fi corectată, indiferent de cine se află la putere. AUR va continua să verifice cu atenție toate proiectele legislative care privesc fondurile private ale cetățenilor și să intervină ori de câte ori dreptul de proprietate este pus în pericol.

Pentru noi este esențial ca statul să nu devină gestionar forțat al economiilor oamenilor. Banii românilor trebuie să rămână ai românilor, iar orice tentativă de a limita accesul la aceste contribuții va găsi AUR în opoziție fermă”, se arată în comunicatul de presă.