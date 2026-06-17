AUR îl refuză la scenă deschisă pe Veștea. Peiu: „Nicușor Dan sau clonele sale ar face bine să își ceară scuze”

După câteva zile de speculații privind susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea de către parlamentari ai AU, Petrișor Peiu îl refuză la scenă deschisă pe premierul desemnat.

Totodată, șeful senatorilor AUR îi cere președintelui Nicușor Dan ăi „clonelor sale Eugen Tomac, Adrian Veștea sau oricare ar fi” să își ceară scuze față de votanții AUR.

„Dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale (fie ca se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și sa își înghită limba înainte de a ne cataloga drept ,,extremisti”, ,,anti-europeni”, ,,anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă.

Apoi, ar face bine să își ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR, pe care i-au batjocorit în fel și chip în ultimii cinci ani”, a transmis pe Facebook Petrișor Peiu.

Iată și condițiile puse de AUR pentru v acorda voturi: „- TVA de 19% cota standard – impozit pe dividende de 8% – pragul pentru microintreprinderi de 500 000 euro – indexarea pensiilor – educația prioritară față de Ucraina – amânarea decarbonizării minim 10 ani!