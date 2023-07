AZILELE GROAZEI. Budăi cere de formă sprijinul ONG-urilor, după ce a interzis CRJ să mai intre în centrele unde erau torturați bătrânii

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, cere de formă sprijinul ONG-urilor, după ce în februarie le-a interzis reprezentanților Centrului de Resurse Juridice (CRJ) să mai intre în cele trei azile din localitatea Voluntari, unde aceștia văzusesă torturile la care erau supuși bătrânii și sesizaseră, începând din noiembrie 2022, aceste orori care apar acum în ancheta procurorilor DIICOT.

„Am stabilit să facem împreună și să pun la dispoziția societății civile o procedură deschisă, transparentă, a tuturor celor din societatea civilă care vor să participe la monitorizarea calității serviciilor oferite în asistența socială, dar și la monitorizarea persoanelor cărora li se oferă servicii sociale”, a delcarat ministrul Budăi luni seară, după întâlnirea cu câțiva reprezentanți ai ONG-urilor.

Reprezentanții CRJ au refuzat să participe la discuții. Budăi i-a urmat exemplul șefului său de partid și Guvern, premierul Marcel Ciolacu, invocând necesitatea modificării legislației.

„De asemenea, am închis o discuție de circa doi ani de când lucrăm la o modificare a Legii asistenței sociale, Legea 292, și s-a terminat prin trimitere spre avizare interministerială a legii, astfel încât la începutul sesiunii parlamentare să fie trimisă această lege, lege care are și măsuri care vor preîntâmpina astfel de lucruri. Vom modifica și Legea 197, dar Legea 448 privind protecția persoanelor cu dizabilități. Am stabilit să formăm împreună cu specialiștii din societatea civilă două grupuri de lucru pe aceste legi”, a adăugat Budăi.

Întrebat despre modul cum va selecta ONG-urile care vor avea voie sa meargă în monitorizare, ministrul a răspus: „Vom avea o procedură pe care o voi face împreună cu ONG-urile, care să fie deschisă tuturor care vor să partice la monitorizare”.

Chestionat despre refuzul de a avea aceeași deschidere cu CRJ, Budăi s-a fofilat:

„Protocolul nu s-a rupt în momentul în care au anunțat, să fim foarte clari. Noi știam de probleme și am avut acolo controale și anul trecut. Eu am invitat CRJ inclusiv astăzi la discuții și o voi suna personal pe doamna. Dacă în trecut s-a greșit sau nu, vom vedea. Dar eu îmi doresc ca acesta să fie un alt moment, un moment T0 pentru o colaborare deschisă. Haideți să facem, să schimbăm lucrurile și să preîntâmpinăm aceste întâmplări nefericite care au fost acolo”.

Ministerul Muncii invocă nerespectarea acordului de către CRJ

Într-un punct de vedere trimis presei, Ministerul Muncii informează că acordul de colaborare încheiat cu Centrul de Resurse Juridice a încetat prin denunțarea unilaterală deoarece ONG-ul nu și-ar fi respectat prevederile din acord:

„- rapoartele încheiate în urma vizitelor de monitorizare de către CRJ nu au fost transmise cu prioritate către ANPIS. În situația sesizării unor fapte care pun în situație de risc beneficiarii, este necesară sesizarea organelor competente în timp real, astfel încât să fie redusă starea de risc asupra beneficiarilor;

– prin difuzarea unor imagini neblurate a beneficiarilor, CRJ nu a respectat obligația asigurării confidențialității datelor cu caracter personal stipulată în acord privind drepturile persoanelor cu dizabilități. De asemenea, prin reorganizarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului iese din subordinea instituției noastre cu activitățile, personalul și patrimoniul aferente programelor din domeniul protecției copilului și adopției și nu mai îndeplinește atribuții specifice în domeniul protecției copilului și adopției.

Mai mult, încheierea acordului nu s-a realizat cu respectarea principiilor transparenței, competitivității și cu invitarea tuturor entităților reprezentative din acest domeniu, ci prin instituirea unor drepturi preferențiale și/sau exclusive doar anumitei entități. În conformitate cu art. 7 lit. b) din Acordul de colaborare încheiat între Centrul de Resurse Juridice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în data de 09.01.2020, acordul încetează prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă, cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Astfel, acordul avea valabilitate până la data de 09.01.2024, iar termenul de denunțare unilaterală de către MMSS, respectiv 31 martie 2023, este cu cel puțin 90 de zile anterior datei de valabilitate.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ,,Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități și transmiterea acestei părți către Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități care se înființează…”

Potrivit alin.(4) al art.4 din același act normativ, ca urmare a divizării parțiale, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții își schimbă denumirea în Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, organ de specialitate al administrației publice centrale care iese din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu activitățile, personalul și patrimoniul aferente programelor din domeniul protecției copilului și adopției.

Astfel că, potrivit HG nr.23/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nu mai îndeplinește atribuții specifice în domeniul protecției copilului și adopții. În consecință, în lipsa unui temei legal în ceea ce privește competențele MMSS, prevederile Acordului de colaborare încheiat între MMSS și CRJ își încetează valabilitatea.

În ceea ce privește situațiile identificate care constituie motive de reziliere a Acordului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fundația Centrul de Resurse Juridice / CRJ, precizăm:

– rapoartele încheiate în urma vizitelor de monitorizare de către CRJ nu au fost transmise cu prioritate către ANPIS. De exemplu, vizita de monitorizare la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești, jud. Călărași, a avut loc în luna iunie 2022, iar raportul realizat a fost transmis la ANPIS în 16.02.2023, după 8 luni de la data derulării vizitei de monitorizare.

În situația sesizării unor fapte care pun în situație de risc beneficiarii, este necesară sesizarea organelor competente în timp real, astfel încât să fie redusă starea de risc asupra beneficierilor;

– sesizările transmise de CRJ instituției noastre sunt ulterioare informațiilor făcute publice pe site-ul www.crj.ro și furnizate mass-mediei.

Astfel, spre exemplu, cu privire la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică de la Călinești, jud. Prahova, CRJ are intervenție de presă în data de 07.08.2021, iar ANPIS este sesizată în data de 09.08.2021. Apreciem că în acest fel CRJ manifestă mai mult interes pentru apariția unor situații în presă, în locul unei intervenții operative a instituțiilor competente;

– din informațiile publicate de CRJ pe pagina de internet (https://www.crj.ro/cine-suntem/ce-facem/) rezultă că acesta nu se poziționează ca partener al instituțiilor cu care are încheiate protocoale de colaborare și cităm:

„În acești 13 ani de progrese și regrese, din munca și bătăliile noastre cu autoritățile administrației publice centrale sau locale, putem concluziona că perspectiva acestor instituții, cu foarte puține excepții, este viciată de dezinteres și, deseori, de prejudecăți”;

– prin difuzarea unor imagini neblurate ale beneficiarilor, CRJ nu a respectat obligația asigurării confidențialității datelor cu caracter personal stipulată în Acord privind drepturile persoanelor cu dizabilități.”