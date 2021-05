Băncile cer acces la baza de date a MAI privind Evidența Populației. Cîțu: „Vom rezolva anul acesta”

UPDATE: Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței Executivului, că „vom rezolva anul acesta problema” ridicată de reprezentanții băncilor.

„Da, se va rezolva problema aceasta. Am înţeles nevoia, pentru că, pe de o parte, există Oficiul pentru spălarea banilor, care cere informaţii de la sistemul bancar şi le impune anumite reguli, pe de altă parte nu au cum să ia aceste informaţii şi sunt cumva prinşi la mijloc. Vom găsi soluţia să aibă acces la informaţie prin procedura de know your clients şi vor rezolva anul acesta”, a argumentat el, întrebat despre solicitarea bancherilor.

Băncile îi cer premierului Florin Cîțu acces la baza de date a Evidenței Populației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Motivul invocat: să poată actualiza din oficiu datele de identitate ale clienților.

Premierul Cîțu a discutat marți după-amiază, timp de o oră la Palatul Victoria, cu 8 bancheri reprezentanți ai Asociației Române a Băncilor și Consiliului Patronatelor Bancare.

Unul dintre participanții la întâlnirea cu premierul a declarat, pentru HotNews.r:

„E o mare presiune pe noi cu această actualizare necesară. Dacă te chem la bancă și nu vii, băncile amenință că închid contul, lucru extrem de enervant pentru client, pe bună dreptate. Avem și noi rude sau cunoștințe care ne spun cum s-au trezit dintr-o dată cu asemenea amenințări și știm cât de neplăcut e și mai ales, cât de tare ne șifonează imaginea. Soluția ar fi să avem acces la baza de date a MAI, acces pe care până în 2016 l-am avut. Deocamdată, mai e o instituție de stat care trebuie să-și dea acordul și sperăm ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat, pentru că toată lumea ar avea de câștigat”.

Un alt subiect pe care bancherii l-au discutat cu prim-ministrul a fost legat de semnătura electronică.

„Am vrea ca fiecare client să poată trimite, a propos de actualizarea datelor, cartea de identitate prin intermediul telefonului și să nu mai fie nevoit să facă drumuri inutile la bancă. Există de altfel și 3 proiecte de legi în Parlament pe acest subiect, suntem optimiști că implementarea acestui proiect (semnătura electronică) ar aduce beneficii tuturor”, a spus bancherul.

Bancherii i-au făcut propuneri premierului pentru optimizarea programelor de sprijin acordat IMM-urilor – creșterea intermedierii financiare.

Premierul Florin Cîțu nu a dat nicio declarație la finalul întâlnirii cu bancherii, dar câteva precizări de ordin general au fost postate pe pagina de Facebook a Guvernului.

Iată postarea:

„Premierul Florin Cîţu a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanți ai sectorului bancar pe mai multe teme de actualitate, pentru identificarea de soluții optime prin folosirea experienței partenerilor de dialog.

Cele mai importante puncte de pe agenda discuțiilor le-au reprezentat digitalizarea, intermedierea financiară, îmbunătățirea programului IMM Invest, care include subprogramul AGRO IMM INVEST, și transpunerea Directivei Europene privind restructurarea și insolvența. A fost abordată, de asemenea, necesitatea creșterii capacității administrative a ANAF, precum și a îmbunătățirii relației cu cetățenii. În cadrul întâlnirii au fost discutate și aspecte legate de susținerea campaniei de vaccinare, dar și detalii care vizează stadiul vaccinării angajaților din domeniul bancar. Consultările de la Palatul Victoria vor continua cu toți actorii din societate interesați să se implice în progresul României, în parteneriat cu puterea executivă”.