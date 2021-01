Barna: Alături de Ivan Patzaichin şi de cei care iubesc cu adevărat Delta, vom găsi un guvernator de ispravă”

USR PLUS apelează la Ivan Patzaichin pentru recrutarea viitorului guvernator al Deltei Dunării şi echipa sa.

Astfel, după ce responsabilitatea i-a revenit Alianţei USR PLUS în urma negocierilor cu partenerii de coaliţie, reprezentanții acesteia anunță, vineri, că au iniţiat în premieră un proces transparent şi consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Conform unui comunicat al USR PLUS, pentru începerea procesului de recrutare, cei doi copreşedinţi ai Alianţei i-au adresat lui Ivan Patzaichin invitaţia de a forma un grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunării, din care să facă parte asociaţii şi persoane „cu preocupări reale” în ceea ce priveşte destinul Deltei.

„Acest grup consultativ va avea rolul de a creiona mandatul viitorului guvernator, profilul profesional şi elementele de competenţă necesare pentru a asigura o bună guvernare a Deltei Dunării”, se arată în document.

Potrivit USR PLUS, Ivan Patzaichin a răspuns afirmativ acestei invitaţii.

Alianţa apreciază că viitorul guvernator al Deltei Dunării şi echipa sa trebuie să regândească rolul ARBDD „prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu, de patrimoniu natural şi cultural”, implicând în decizii comunităţile locale şi asociaţiile civice.

„Vreau să scoatem Delta Dunării din circuitul politizării pentru că dezvoltarea durabilă a zonei e un obiectiv naţional şi chiar european prin valoarea şi mărimea finanţărilor de la UE care pot fi atrase. Faptul că implicăm în această alegere a conducerii ARBDD, încă de la început, asociaţii de pescari, asociaţii care protejează patrimoniul cultural sau actori din turism este pentru că vrem o viziune împărtăşită pentru viitorul Deltei şi o colaborare strânsă între comunitate şi administraţie”, a afirmat Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, deputat european şi preşedintele grupului Renew Europe din PE.

„Delta Dunării e unul din locurile cu care fiecare dintre noi ne mândrim de câte ori vorbim despre România. Participarea USR PLUS la guvernare înseamnă şi respectarea promisiunii că oamenii competenţi, cu viziune reală de dezvoltare durabilă – care înseamnă respect pentru natură, dar şi preocupare pentru viaţa economică a Deltei – pot să arate că buna guvernare chiar este posibilă. Am foarte mare încredere că alături de Ivan Patzaichin şi cei care iubesc cu adevărat Delta vom găsi un guvernator de ispravă”, a spus, la rândul său, Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS şi vicepremier.

UPDATE ora 19.00. Ivan Patzaichin a postat următorul mesaj pe Facebook:

„Deciziile ARBDD trebuie să țină cont de viața comunităților Deltei, de natura și cultura locului, de valorificarea cu măsură a potențialului său economic și, mai ales, de opiniile locuitorilor și ale specialiștilor. Mă bucur să văd că cei care au responsabilitatea desemnării guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au înțeles că e nevoie de o consultare cu oamenii serioși ai locului și cu experți în dezvoltare durabilă. Am fost de acord să particip la efortul de a aduce la aceeași masă pe cei care au experiență, bună credință și optimism cu privire la viitorul Deltei. Eu nu voi fi decât un liant care să ajute dialogul. Cei ce vor conduce această instituție trebuie întâi să ne convingă că au o viziune, că înțeleg lumea noastră de azi, știu ce oportunități există și sunt deprinși să gândească pe termen lung. Voi face tot ce pot ca să găsim, împreună, la vedere, o echipă competentă și inimoasă care să își asume această sarcină, pentru că Delta este o comoară unică pe Pământ”.