Barna, după întâlnirea cu Iohannis: „Mi-a spus că ne aflăm într-o situație complicată”

Liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat marți, după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, că a fost una „formală, benignă”, în care șeful statului „nu a venit cu soluții”, ci i-a spus că „ne aflăm într-o situație complicată”.

„Am avut o întâlnire pe care mi-aș fi dorit să aibă loc acum mai multe zile. Din păcate s-a dovedit o întâlnire formală, benignă. Am trecut în revistă istoricul crizei și am prezentat poziția USR PLUS de schimbare a premierului. Cam aici s-a terminat partea de conținut. Nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat scenarii. (…) Am dat curs firesc invitației, speram să prezinte soluții, din păcate nu au fost prezentate”, a spus Barna.

Despre cererea ca premierul Cîțu să plece, el a declarat: „Răspunsul a fost legat de acest congres al PNL care blochează o țară întreagă. Vom mai reveni la discuţii în perioada următoare, vedem ce se mai întâmplă. Demisiile miniștrilor au fost depuse azi-dimineață în deplină asumare. Acest cabinet a expirat, rolul premierului a expirat. Nu ne jucăm cu demisiile, nu facem bambilici cu demisiile, nu le retragem, așteptăm ca ele să fie procesate. Există foarte mult loc pentru negociere și e foarte clară: coaliția poate continua după demisia premierului Cîțu”.

Barna a arătat că „demisiile nu ajunseseră pe masa președintelui, însă mi-a spus că le accepta imediat ce la va primi”.

Întrebat de ce nu demisionează secretarii de stat și prefecții, liderul USR PLUS a declarat: „Ei nu sunt votați de Parlament, e dreptul premierului să își aleagă echipa”.

Chestionat dacă i-a spus președintele ceva de congresul PNL, Barna a răspuns: „În discuție am convenit că urmează congresele, e firesc?Oricând poate exista o nouă discuție, ieșirea din criză înseamnă un nou premier.

Dacă i-a dat de înțeles Iohannis că după congresul PNL ar putea fi retras Cîțu de la guvern: „Din păcate, deși mi-aș fi dorit, nu am discutat scenarii posibile”.

Dacă a ridicat problema unei colaborări a PNL cu PSD: „Am menționat lucrul acesta, echipa câștigătoare l-a racolat și pe Marcel Ciolacu. A fost o întâlnire de care sunt dezamăgit”.

Despre mesajul președintelui pentru USR PLUS: „Că ne aflăm într-o situație complicată – și nu glumesc”.