Băsescu și-a depus candidatura la PMB: „Voi face peste 30% în opțiunile de vot”

Fostul președinte Traian Băsescu și-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Municipal, din partea PMP, pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Vă pot spune că voi face peste 30% în opțiunile de vot. Vom vedea dacă asta va fi suficient, dar voi face peste 30%”, a dat asigurări Băsescu.

El a insistat că „PMP va rămâne loial alianţei cu PNL, chiar dacă au determinat intrarea mea în această cursă”.

„Pur şi simplu ne-au umilit (cei de la PNL – n.r.). Şase luni de când s-a convenit susţinerea Guvernului. Ne-au spus că mergem în alianţă la Bucureşti şi cu o săptămână înainte ne-au spus că nu se mai poate, ceea ce nu e în regulă, nici măcar ca şi comportament. Dar asta nu înseamnă că noi nu ne vom ţine cuvântul de a-i susţine până la ultimul vot”, și-a argumentat Traian Băsescu decizia de a candida.

Referitor la dosarul privind colaborarea sa cu fosta securitate, Băsescu a spus că va câştiga acest proces.

“Mi-am depus candidatura, sper că sunt îndeplinite toate condiţiile. Ca să fie lucrurile în bună regulă, am anexat în dosar o informare către Biroul Electoral în care spun aşa: după patru adeverinţe de necolaborare cu securitatea, în prezent, pe rolul ÎCCJ se află recurs dosarul, numărul. Deci nu am făcut secret, deşi nu există penalizare administrativă pentru lucrul acesta, dar am considerat că e corect să pun acest adaos la declaraţie, deşi vă asigur că o să câştig procesul”, a afirmat Băsescu.

El a arătat că marile probleme ale Bucureștiului „au rămas la stadiul la care le-am lăsat” în anul 2004, .

Traian Băsescu a fost primar general din perioada 2000 – 2004 și apoi a câștigat al doilea mandat, în iunie 2004, din primul tur de scrutin. Însă după numai 5 luni, el a candidat la alegerile prezidențiale, câștigându-le în noiembrie 2004.