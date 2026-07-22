Birourile Permanente convoacă Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru legile PNRR. Procedura pe Legea salarizării bugetarilor, suspendată de CAB

Biroul Permanent al Senatului și cel al Camerei Deputaților se reunesc, miercuri, pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare în perioada 27-31 iulie.

Sesiunea este dedicată adoptării legilor PNRR, care ar urma să aducă României 3,5 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile. Asta, evident, dacă legile vor fi adoptate.

Este scandal pe proiectul revizuit al Legii salarizării bugetarilor, publicat de Ministerul Muncii, condus interimar de Dragoș Pîslaru (PNL). PSD a anunțat că va depune amendamente în urma negocierii fostului ministru al Muncii, Florin Manole, cu sindicatele.

De altfel, această lege ar fi trebuit să fie adoptată încă din anul 2023, când premier ara Marcel Ciolacu. Iar miniștrii Muncii care s-au succedat, tot de la PSD, au fost Marius Budăi, Simona Bucura Oprescu și Florin Manole. Însă au blocat adoptarea acestei legi. Acum, este greu de crezut că ctul normativ va trece de Parlament în forma convenită cu Comisia europeană în PNRR.

Însă lovitura de grație a dat-o, marți, Curtea de Apel București, care a admis cererea sindicaliștilor SANITAS, depusă chiar marți, și a dispus suspendarea procedurii de adoptare a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

„Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 21.07.2026”, se arată în decizia instanței.

Însă Ministerul Muncii a transmis că decizia CAB nu împiedică adoptarea legii în Parlament, invocând separația puterilor în stat.

„MMFTSS face o serie de precizări în legătură cu hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 4655/2/2026. Cauza a fost soluționată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în fața instanței și exercitarea dreptului la apărare. În acest context, precizăm că toate demersurile desfășurate în legătură cu viitoarea lege a salarizării, jalon important în PNRR, cu o penalitate de 770 milioane euro, au avut exclusiv scopul de a iniția un proces amplu de consultare cu toate părțile interesate: organizații sindicale, reprezentanți ai instituțiilor si autorităților publice de la nivel central si local si alți actori relevanți’, se arată într-un comunicat.

Având în vedere situația constituțională a Guvernului, aflat în exercitarea unor atribuții cu competențe limitate, Ministerul Muncii menționează că a avut în vedere elaborarea unui document realizat de specialiștii ministerului care să stea la baza unei inițiative parlamentare asumate de actorii politici pro-europeni și nu un proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenței decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială și adoptarea în ședința de Guvern).

„În exercitarea rolului său de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, MMFTSS a urmărit asigurarea unui suport tehnic și metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme și să poată fi pus la dispoziția partidelor politice și a membrilor Parlamentului României”, precizează ministerul în comunicat.

Instituția reamintește că, potrivit articolului 74 din Constituție, dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților, aceștia urmând să decidă dacă preiau documentația și, respectiv, dacă susțin sau nu forma și conținutul în cadrul procedurii legislative parlamentare.

MMFTSS precizează că suspendarea dispusă de instanță vizează procedura formală de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de act normativ și ‘nu exercitarea atribuțiilor legale ale ministerului în materia dialogului social’.

„Desfășurarea consultărilor cu partenerii sociali nu echivalează cu încălcarea măsurii dispuse de instanță, atât timp cât acestea nu sunt urmate de continuarea procedurilor de inițiere, promovare și adoptare a proiectului de lege. Organizarea unor consultări, dezbateri tehnice sau întâlniri cu parteneri sociali reprezintă activități de analiză si fundamentare care nu modifică situația juridică avută în vedere de instanță și nu conduc, prin ele însele la promovarea unui proiect de lege inițiat, promovat și adoptat de Guvern. În considerarea acestor argumente, apreciem că Hotărârea nr 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să și exercite prerogativele legale de desfășurare a activităților de dialog social, in condițiile în care nu există intenția de inițiere, promovare și adoptare unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentare a dezbaterii partidelor politice sau a inițiativei membrilor Parlamentului”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, ministerul își rezervă dreptul de a formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii, având in vedere faptul că nu a fost respectată procedura de citare a pârâtului, având drept consecință imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată și de a formula apărări în această cauză.