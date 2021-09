Blocaj total pe moțiunea de cenzură: PNL, PSD și UDMR au trimis la CCR un punct de vedere favorabil lui Cîțu

Blocajul pe moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR continuă în Parlament: PNL, PSD și UDMR au trimis marți, la CCR, un punct de vedere favorabil premierului Florin Cîțu – cel care a atacat semnăturile de pe moțiune astfel încât votul să se dea după Congresul din 25 septembrie, când va fi ales președintele partidului.

Iar Ludovic Orban (PNL), președintele Camerei Deputaților, l-a lăsat din nou în locul lui pe Florin Roman.

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, l-a acuzat pe Orban că „a dat bir cu fugiții:

„La Biroul permanent al Camerei Deputaţilor am asistat la un nou abuz fără precedent. Astăzi, domnul Orban a plecat şi i-a lăsat atribuţiile vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Roman. Domnul Roman a suplimentat ordinea de zi a Biroului permanent şi a cerut introducerea unui nou punct la final şi anume un vot pe o opinie care trebuie trimisă la CCR, a Camerei Deputaţilor, în acest conflict între Guvern şi Parlament. Ei, bine, hârtia asta ne-a fost pusă pe masă, este o hârtie care n-are niciun număr de intrare la Camera Deputaţilor, e o hârtie de la Senat, e o hârtie de pe stradă. Şi i-am atras atenţia domnului Roman, care conducea şedinţa, că încalcă grav Regulamentul”.

La Senat, Comisia de constituţionalitate solicită CCR, în punctul de vedere, să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern:

„Biroul permanent al Senatului susţine că moţiunea de cenzură cu titlul: ‘Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!’ a fost iniţiată şi depusă cu nerespectarea dispoziţiilor constituţionale ale art.113 alin.(2) din Constituţia României şi, în consecinţă, solicită Curţii Constituţionale să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte, şi să admită sesizarea formulată de prim-ministrul României”.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a anunţat că va trimite Curţii Constituţionale două puncte de vedere – unul al Comisiei de resort, însuşit de Biroul permanent, şi altul în nume personal.

„Punctul de vedere a trecut în Comisia de constituţionalitate cu 8 la 3 voturi, iar în Biroul permanent a trecut cu 9 la 4. Este punctul de vedere însuşit de Biroul permanent. A fost solicitarea de a adăuga opinia USR PLUS la acest punct de vedere, dar a fost respinsă. Ca atare, pentru prima dată, Biroul permanent trimite către CCR un punct de vedere defavorabil Senatului. PSD, PNL şi UDMR au votat pentru acest punct de vedere al Comisiei de constituţionalitate. Vom explica că ceea ce susţine Guvernul este incorect, informarea Guvernului a avut loc atunci când am avut Birouri permanente întrunite. Timp de 4-5 zile, aceste Birouri nu s-au întrunit. Ei invocă faptul că nu a fost informat Guvernul în aceeaşi zi, dar cutuma spune că informarea Guvernului se face ataşându-se calendarul stabilit pentru moţiunea ce a fost depusă. Noi, pe 3 septembrie, nu am avut un calendar, nici pe 4, nici pe 5, nici pe 6. (…) Procedural, eu, ca preşedinte, pot să trimit un punct de vedere către CCR. Aşteptăm decizia CCR pe sesizarea formulată de Guvern”, a precizat Dragu, după şedinţa conducerii Senatului.

Florin Roman(PNL), locțiitorul lui Orban, a declarat, după ședință: „Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat decizia de a-şi însuşi punctul de vedere exprimat de Comisia de constituţionalitate a Senatului, favorabil Guvernului, în privinţa sesizării la CCR privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională pe tema moţiunii de cenzură a USR PLUS şi AUR”. Întrebat dacă preşedinţii celor două Camere au avut un cuvânt de spus în privinţa acestor puncte de vedere, Roman a precizat: „Discuţiile exprimate în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor au opinat că avem de a face cu un conflict de natură constituţională între Guvern şi Parlament, nu între premier, preşedintele Camerei şi preşedintele Senatului”. Alfred Simonis (PSD) a precizat: „Astăzi am avut punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului, care a fost asumat de Biroul permanent la Camerei. Practic, avem un punct de vedre al celor două Birouri permanente. (…) Acel punct de vedere a fost supus votului şi a trecut. (…) Am avut o singură propunere de argument sau de poziţie a Biroului permanent, nu au fost două. A fost singura poziţie a Camerei Deputaţilor propusă în Biroul permanent de către cel care exercită atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor. Pe de altă parte, Curtea Constituţională cere punctul de vedere al Parlamentului. (…) Conflictul este între Parlament şi Guvern, nu între Orban şi Cîţu, există şi ăla dar nu pe speţa asta. Preşedintele acestei instituţii (Camerei Deputaţilor – n.r.) a fost Florin Roman care a făcut o propunere. (…) Aveam de ales între a răspunde Curţii Constituţionale sau nu”, a precizat Simonis, la finalul şedinţei de Bp al Camerei Deputaţilor. Întrebat cum comentează faptul că PSD votează în ultimele două săptămâni la fel ca PNL şi UDMR, Simonis a răspuns: “Nu este adevărat. În fiecare săptămână la Bp votăm şi cu USR şi cu PNL, şi AUR cu USR, şi AUR cu PNL, şi aşa mai departe. Fiecare vot în parte este exprimat în funcţie de care este părerea noastră pe acel moment”.