Bolojan a bătut palma din nou cu Grindeanu – de data aceasta pe buget: „S-a găsit o formulă prin care propunerea PSD legată de pachetul social să fie susținută”

Premierul Ilie Bolojan a bătut palma din nou cu Sorin Grindeanu – liderul partidului partener al PNL, USR și UDMR la guvernare – de data aceasta pe bugetul de stat pentru 2026, în care PSD a ținut morțiș să fie introduse cheltuielile din pachetul social.

Astfel, părțile au căzut de acord să fie reduse cheltuielile care țineau de achitarea unor drepturi bănești obținute în instanță de magistrați,

Miercuri, PSD a amenințat că nu votează bugetul, iar joi dimineață, Bolojan s-a întâlnit cu Grindeanu chiar în biroul acestuia din urmă de șef al Camerei Deputaților. Au fost prezenți și ceilalți lideri ai formațiunilor politice din coaliție – Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Premierul Bolojan a anunțat, după discuții, că dezbaterile asupra bugetului vor fi reluate imediat, pentru a se face modificările în proiectul de lege și a se trece la vot. „Ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul. Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante”, a spus el.

„Aveam responsabilitatea să deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim.

S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținut de coaliție. Aveam două posibilități: prima – să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opțiune.

A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a detaliat premierul.

Ilie Bolojan a mai susținut că, pe de o parte, se asigură plățile curente către ministere, autorități locale, proiecte de investiții. „De asemenea, se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării, inclusiv perspectiva piețelor vizavi de România și, de asemenea, putem să gestionăm activitatea curentă. Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a precizat premierul.

Sorin Grindeanu: „Ca președinte al PSD mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități.

Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD. Și pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică. Noi l-am propus în septembrie și a fost aprobat după șase luni. La fel acum, avem acest pachet de solidaritate, propus de la începutul lunii februarie. A trebuit să parcurgem toate aceste proceduri. E bine că se termină cu bine.

Sunt convins că și schemele propuse de miniștrii Energiei și Agriculturii legate de scumpirile la pompă vor fi acceptate. Aș avea dorința ca viteza, atunci când vine vorba de propunerile PSD, de deciziile în cadrul coaliției, să fie una mai mare, pentru că e bine pentru români”.

Dominic Fritz: „USR a spus la începutul acestor negocieri pe buget că avem trei condiții importante pentru orice facem: trebuie să fie un buget pentru români, nu pentru privilegiați, nu putem vota lucruri care nu s-au agreat în coaliție, nu suntem de acord cu majorități paralele și trei – nu putem să fim de acord cu amendamente care cresc deficitul.

Și, de aceea, noi facem parte acum din compromisul găsit azi dimineață în care suntem de acord cu acest pachet pentru oameni cu venituri mici, pentru copii cu dizabilități, tocmai pentru că s-a identificat sursa din care aceste cheltuieli vor veni. Cred că pentru români asta este o veste bună, pentru că toată lumea este îngrijorată oricum de creșterea prețurilor, de situația geopolitică și, de aceea, e important să avem acest compromis”.

Kelemen Hunor: „Este o victorie pentru persoanele vulnerabile’.