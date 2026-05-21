Bolojan a cerut reevaluarea proiectului nuclear SMR de la Doicești: „Nuclearelectrica a dat 250 milioane de dolari pe un teren și un SF. E nevoie de câteva miliarde de euro; nu-i avem”

Premierul Ilie Bolojan a cerut reevaluarea proiectului minireactoarelor de la Doicești, deoarece se află în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Pe de altă parte, el a acuzat conducerea Nuclearelectrica de „gestionare păguboasă” a acestuia.

„Dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care a tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate. Acest studiu de fezabilitate arată că, pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro, pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață”, a spus Bolojan miercuri seară, la B1TV.

„Chiar dacă asta s-a făcut cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că, dacă îți respecți partenerii, să-i informezi așa cum am făcut eu, Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent.

Ambasada a luat act de aceste date în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iei o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui: astea sunt problemele”, a adăugat el.

Joi, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că proiectul se află inclusiv în analiza părţii americane, în urma unei discuţii din 17 martie, când premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg.

„Nu s-a pus problema opririi acestui proiect. Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme, pe care le-aţi auzit şi de la domnia sa în ultimele zile, şi că ar fi necesară o analizare a acestui proiect. (…)

Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în SUA. Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze – discutabil cât de mică sau cât de mare, dar ea există, iar noi vorbim de reactoare nucleare”, a explicat Dogioiu.

Cum era de așteptat, Sorin Grindeanu a sărit la atac: „(…) Eu am avut o discuție cu directorul general de la Nuclearelectrica. Lucrurile sunt în desfășurare. Eu cred că dânsul, domnul Cosmin Ghiță, poate să explice pe larg în ce stadiu sunt aceste proiecte, dar în niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coș așa, printr-o declarație scurtă a unui prim-ministru demis, pentru că aici vorbim de proiecte care, ce să vezi, au fost puse în mișcare de foști miniștri PNL”.

Liderul PSD a spus că banii despre care vorbește premierul interimar au fost plătiți de miniștri PNL, dar acest lucru nu ar trebui să ducă la oprirea proiectului.

Sorin Grindeanu a făcut referire, astfel, la foștii miniștri Virgil Popescu (acum europarlamentar) și Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Bolojan.

„Acele sume de bani de care tot vorbește domnul prim-ministru, care sunt parte componentă, până la urmă, a acestui proiect, au fost plătite de miniștri PNL. Asta nu înseamnă că acest proiect trebuie să se oprească. Din contră, acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că, în acest moment, domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite”, a mai declarat Sorin Grindeanu.