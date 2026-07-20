Bolojan a mai scăpat de 6 puciști: Conducerea PNL i-a demis de la șefia filialelor Ialomița, Galați și a sectoarelor 2, 3, 4 și 5

Ilie Bolojan a mai scăpat de 6 puciști din partid, după ce conducerea PNL i-a demis, în ședința de luni seară a BPN, de la șefia filialelor Ialomița, Galați și a sectoarelor 2, 3, 4 și 5.

Decizia a trecut cu 40 de voturi din 56, întrunind majoritatea necesară de 2/3 pe vechiul statut, după ce actualul statut a fost suspendat în instanță.

​Lideri demiși sunt Monica Anisie (Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3), Ionuț Stroe (Sector 4), Dan Meran (Sector 5) Dragoș Soare (Ialomița) și George Scarlat (Galați).

Comunicatul de presă:

PNL a decis schimbarea conducerilor a șase filiale

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan – precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.