Bolojan a mai scăpat de 6 puciști: Conducerea PNL i-a demis de la șefia filialelor Ialomița, Galați și a sectoarelor 2, 3, 4 și 5

Ilie Bolojan a mai scăpat de 6 puciști din partid, după ce conducerea PNL i-a demis, în ședința de luni seară a BPN, de la șefia filialelor Ialomița, Galați și a sectoarelor 2, 3, 4 și 5.
Decizia a trecut cu 40 de voturi din 56, întrunind majoritatea necesară de 2/3 pe vechiul statut, după ce actualul statut a fost suspendat în instanță.
Lideri demiși sunt Monica Anisie (Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3), Ionuț Stroe (Sector 4), Dan Meran (Sector 5) Dragoș Soare (Ialomița) și George Scarlat (Galați).
Comunicatul de presă:
PNL a decis schimbarea conducerilor a șase filiale
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.
Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.
Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.
Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.
În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan – precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.