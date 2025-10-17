Bolojan acceptă pretenția PSD, doar să facă urgent alegeri pentru fotoliul de primar al Capitalei lăsat liber de Nicușor Dan: PSD, PNL, USR, candidat propriu

Premierul Ilie Bolojan s-a trezit că legea a fost încălcată și vrea organizarea de alegeri, rapid, pentru fotoliul de primar al Bucureștiului, eliberat , acum 5 luniîn luna mai, de Nicușor Dan.

„Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, (…) trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu și face tot ce ține de el (…)”, a declarat Bolojan, vineri, la Radio România Actualități.

El a adăugat că nu vede o problema de a respecta condiția PSD ca fiecare partid din coaliție să aibă candidat propriu:

„Calendarul ne permite și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. Dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București”.