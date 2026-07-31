Bolojan: „Am declarat stare de alertă la nivel național în august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei”

Dunărea a secat până la cote alarmante, punând în pericol funcționarea centralei nuleare de la Cernavodă, astfel că Guvernul interimar a decis instituirea stării de alertă la nivel național.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan vineri, după ședința extraordinară de Guvern.

El a precizat că există un risc destul de mare să fie închis și cel de-al doilea grup al centralei nucleare de la Cernavodă, după ce primul a fost închis, iar aceasta ar însemna reducerea cu 20% a producției de energie electrică.

Bolojan a amintit că o situație asemănătoare este și în țările vecine României, afectate și ele de secetă.

Ucraina ne va da energie

„Am discutat în aceste zile măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale. Pe plan extern sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție. Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmîhal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei. Și în acest sens Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maximum posibil necesarul de energie electrică în orele de seară”, a adăugat Bolojan.

Conform acestuia, toate capacitățile țării aflate în producție au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz care produc în cogenerare în marile orașe, dar și centrale pe cărbune „în așa fel încât să putem crește cu 100-200 de megawați producția din aceste surse de energie”.

De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în așa fel încât atunci când este un deficit de energie să fie un aport maxim și din acest sector de producție.

„ANRE și Transelectrica au autorizat și vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgență, toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producție. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare. S-au autorizat peste 400 de megawați în aceste zile, dintre care o treime pe capacități de stocare, pentru ca și acestea să-și aducă aportul în această situație”, a mai spus Bolojan.

7 milioane lei, deslocați din fondul de rezervă

Acesta a adăugat că un lucru important este menținerea în funcțiune a grupul doi de la Cernavodă. În acest sens, Guvernul a alocat, în ședință, printr-o hotărâre, șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă.

Scopul este de a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune, de unde își extrag apa pompele care asigură răcirea centralei, în așa fel încât pe Canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să fie un debit relativ constant.

„Toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, să asigure dragajul. Analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă”, a precizat Bolojan.

Apel la econimisire voluntară

Premierul a facătu apel din nou la economisirea voluntară în orele de seară când există un deficit de energie:

„Fac un apel către cetățeni, în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru. Luni vom avea o întâlnire cu dânșii în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație.

Estimările noastre, pe fondul secetei și al prognozelor meteo, sunt că nici în următoarele două săptămâni nu vom avea precipitații importante. Pe fondul creșterii temperaturilor e posibil ca și consumul să crească, ajungând până la 8.000 de megawați pe zi în orele de seară. În această situație, fiecare megawatt care este economisit este foarte important”.