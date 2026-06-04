Bolojan arată cu degetul la SRI: „Să explice cât se poate de clar că a negociat și încheiat cu Digi contractul pe SAFE, nu are nicio legătură cu Guvernul”

Premierul interimar Ilie Bolojan arată cu degetul spre Serviciul Român de Informații (SRI), după ce au apărut în spațiul public informații privind contractul cu Digi prin proiectul SAFE.

„Încheierea acestui contract dintre SRI și această companie nu are nicio legătură cu Guvernul României. Așa cum v-am precizat, după ce s-au aprobat sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare autoritate, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, STS, SPP, în cazul acesta, Serviciul Român de Informații, și-au negociat, conform prevederilor legale, achiziția, unii au derulat proceduri de licitații, alții au avut proceduri de negociere, pentru că în cazul armamentului sau unor aspecte de genul acesta de securitate sunt anumite restricții și SRI a derulat această procedură”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la Euronews România.

„Și mi se pare normal să explice cât se poate de clar, înțeleg că au și dat un comunicat de presă în cursul zilei de astăzi, dar asta trebuie, fiecare autoritate cât se poate de clar, pentru că astfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă. Și, după ce, deci, fiecare a negociat contractul, la final au venit cu suma respectivă, cu contractorul și în grupul de lucru la nivel de Guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală, care a însemnat că se verifică dacă destinația sumei alocate a fost respectată și suma în cuantum. Dar acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în aceste negocieri care au fost purtate direct și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe tema asta, nici eu, personal, și, pur și simplu, am aflat din presă cine a semnat acest contract”, a adăugat premierul interimar.