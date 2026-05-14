Bolojan atacă PSD pentru frâna pusă la Legea salarizării bugetarilor: 39% din fiecare leu colectat se duce în salariile bugetarilor

„Astăzi, pentru fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a amintit joi premierul demis Ilie Bolojan de ce PSD a pus timp de 6 luni frână reformei din administrația locală și centrală.

Iar acum, Legea salarizării bugetarilor, al cărei proiect a fost ținut la sertar de ministrul demisionar al PSD, Florin Manole, trebuie aprobată rapid, pentru ca România să nu piardă sute de milioane de euro din PNRR.

Chiar dacă, până la urmă, reforma administrației (scoasă scoasă pe ultima sută de metri din pachetul de legi pe care Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR și-a angajat răspunderea în Parlament pe 30 august 2025) a fost aprobată pe 24 februarie anul acesta, prin Ordonanță de urgență (OUG), aplicarea ei începe din iulie.

Iar până atunci, OUG va putea fi trântită în Parlament de PSD și AUR.

Iar cum Guvernul demis nu poate iniția proiecte de lege, Bolojan va merge pe varianta depunerii în Parlament a proiectului Legii salarizării bugetarilor ca simplu parlamenter – el sau ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Ilie Bolojan a declarat joi, la finalul ședinței Guvernului, că Legea salarizării bugetarilor trebuie adoptată rapid, deoarece este jalon în PNRR:

„Legea privind salarizarea: avem un angajament al guvernărilor anterioare să venim cu o modificare, astfel încât salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent, astăzi având intervenții de-a lungul anilor care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare, sau decizii ale instanțelor.

De asemenea o corelare a salarizării din sectorul bugetar cu productivitatea, o echitate în acest sector și un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale așe economiei noastre. Astăzi, avem cheltueili salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării, raportat la veniturile bugetare.

Și având în vedere că în zilele următoare vor fi discuții între partide, Ministerul Muncii și zona profesională din fiecare domeniu, vă prezint câteva date care sunt baza acestor discuții.

Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public la finele anului trecut.

la finele anului trecut. Avem politici salariale care sunt decuplate de dinamica productivității muncii și constatăm că decalajul dintre sectorul public și cel privat se adâncește.

și constatăm că Și avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate.

Avem o situație prin care România are printre cele mai mici venituri fiscale dintre țările europene, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar, ca procent din veniturile fiscale.

dintre țările europene, dar printre ca procent din veniturile fiscale. România are 30% venituri publice din PIB , față de cele mai multe țări europene, care au 40%. Iar la cheltuieli de persona l procent din venituri avem 40% , printre cele mai mari. (…)

, față de cele mai multe țări europene, care au 40%. Iar la l procent din venituri avem , printre cele mai mari. (…) Astăzi, pentru fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar. Acestea sunt datele de la care plecăm.

Ceea ce vom propune pentru o lege a salarizării cât mai bună, sustenabilă în anii următori pentru România, care să nu creeze niște așteptări care nu pot fi onorate, ține de angajamentele României legate de reducerea deficitului bugetar , și de constrângerile pe care le avem. (…)

, și de constrângerile pe care le avem. (…) Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori pentru că, efectiv, nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea. pentru că altfel am intra într-o fundătură.

și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori pentru că, efectiv, nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea. pentru că altfel am intra într-o fundătură. De exemplu, astăzi avem 166 de miliarde de lei total cheltuieli în sectorul public , ceea ce reprezintă 8,1% din PIB. Creșterea care poate fi făcută începând din anul viitor trebuie să țină cont de aceste date.

, ceea ce reprezintă 8,1% din PIB. Creșterea care poate fi făcută începând din anul viitor trebuie să țină cont de aceste date. Nu sunt decât două posibilități: sau o creștere de amplitudine mică, dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește o amplitudine mai mare, singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice , deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.

, deci acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public. Sunt alternative care vor fi discutate în perioada următoare. Guvernul va participa la toate discuțiile. Președintele a generat o dezbatere la Parlament la care am participat.

Sper ca oamenii politici să cadă de acord ca aspectele care țin de fondurile europene, de reforme, vor găsi o formulă normală pentru o lege a salarizării care să respecte acest jalon”.

Mai multe declarații, AICI.