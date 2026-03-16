Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul la stat va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale; proiectul de lege are toate avizele, intră în Guvern”

Proiectul de lege privind eliminarea cumulului pensiei cu salariul la instituţiile de stat ar trebui să intre în şedinţa de Guvern din această săptămână, a declarat premierul Ilie Bolojan, duminică la Digi 24.

„Am obţinut toate avizele. În varianta în care cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei. E vorba de pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ţi-ai făcut toată vechimea, nu e nicio fel de problemă. Avem cel puţin 15.000 de angajaţi în această situaţie. Şi atunci noi trebuie să facem o reducere de personal de 10% în administraţie. Este anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat şi are totuşi o sursă de venit”, a precizat Bolojan.

El a vorbit din nou despre creșterea vârstei de pensionare la celelalte categorii, cum sunt militarii și cei din Poliție, Jandarmerie, Servicii secrete:

„(…) Să nu mai poată fi pensionaţi la 49, 50, 52 de ani, decât în situaţii cu totul excepţionale. Dacă nu creşte vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe aceşti oameni. Şi pur şi simplu, pe de-o parte, sistemul de pensii nu mai este sustenabil, pentru că generaţiile noastre sunt nişte generaţii mari şi colegii mei care sunt din generaţia mea deja au ieşit la pensie anticipată în aceste sisteme, în ordine publică, în siguranţă naţională, şi nu mai are cine să-i înlocuiască. Şi nici economia nu o duce bine”.