Bolojan, de neclintit în fața sindicatelor: „Reforma salarizării este un angajament asumat prin PNRR, iar PNL va vota legea în forma agreată cu Comisia Europeană”

Premierul Ilie Bolojan, peședinte al liberalilor, le-a spus joi liderilor de sindicate că reforma salarizării bugetarilor „reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon”.

În aceste condiții, „PNL va vota legea în forma agreată cu Comisia Europeană”. În caz contrar, România va pierde 771 de milioane de euro granturi europene.

Bolojan a precizat că obiectivul noii legi este „construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente”.

La discuțiile desfășurate la sediul central al PNL au participat președintele partidului, Ilie Bolojan, alături de Dragoș Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga și Raluca Turcan.

Din partea sindicatelor au fost prezenți, printre alții, liderul CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, precum și reprezentanți ai SANITAS, CNSLR Frăția, FSLI, CSDR, CSN Meridian și Agro Propact. Potrivit unui comunicat al PNL, reprezentanții confederațiilor sindicale și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul de lege, exprimând preocupările angajaților din sectorul public.

La întrevedere, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, negocierile purtate cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare care au stat la baza elaborării legii, potrivit unui comunicat al PNL.