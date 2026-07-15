Bolojan, despre ultimele 6 legi PNRR: „Sunt rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană; forma adoptată de Parlament trebuie declarată conformă de CE”

Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția, miercuri, că cele 6 legi PNRR privind ultimele jaloane care asigură 4,5 miliarde de euro fonduri nerambursabile trebuie declarate conforme de către oficialii de la Bruxelles, după adoptarea lor în Parlament.

„Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană”, a transmis Bolojan pe Facebook.

„Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea”, a precizat premierul.