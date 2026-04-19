Bolojan detaliază cine sunt „șobolanii din cămara statului care rod proviziile”, după ce Grindeanu i-a replicat că „adevăratul șobolănism e vânzarea companiilor de stat profitabile”

Premierul Ilie Bolojan a detaliat la B1TV, duminică seară, cine sunt „șobolanii din cămara statului care rod proviziile”, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a replicat că „adevăratul șobolănism e vânzarea companiilor de stat profitabile”.

Bolojan, despre șobolanii din cămară:

„Mă refeream la zone din statul român parazitate sistemic, unde pentru că am pus reflectoarele pe ei, am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare. Asta a deranjat. Cei care erau acolo aveau susțineri politice. Eu nu îmi permit să arunc cu noroi într-un partid sau în altul. (…)

Sunt lucruri care depind de Guvern, sunt lucruri care depind de Parchete. Avem EximBank, care și-a subînchiriat sediul de la un intermediar privat, în loc să îl închirieze cu o sumă de trei ori mai mică de la o firmă de stat. Am sesizat peste tot unde lucrurile au avut conotație penală.

Guvernul are obligația să facă reglementări corecte, să curețe locurile prin măsuri ca să nu mai existe pierderi cronice, să pună manageri buni. Unii au ajuns cu contracte de management în care au doar drepturi, nu obligații, nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta. Unde am văzut că lucrurile nu sunt în regulă am încercat să iau măsuri, dar nu toate țin de premier, unele țin de miniștri.

De foarte multe ori, când am dorit să facem reforme foarte serioase, cum a fost cea din administrație, a fost lungită luni de zile, a fost obstrucționată, ba pentru că mai trebuie „un pachet de relansare”, ba pentru că trebuie să fie reducerea mai mică. Am ajuns să facem lucruri cu frâna de mână trasă, dar dacă nu aveam o voință puternică, unde am fi fost? Dacă nu ne facem ordine în finanțe, să nu ne imaginăm că există niște resurse enorme”.

Bolojan, despre listarea companiilor de stat la bursă, după acuzațiile de „șobolănism” lansate de Sorin Grindeanu:

„Zilele astea a apărut o teorie legată de „vânzarea companiilor”, o nouă minciună vânturată în spațiul public. E vorba de vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, care înseamnă niște avantaje importante pentru administrarea acelei companii. Intră un acționar privat, care cu siguranță asigură transparență și o mai bună administrare a companiei, dar decizia rămâne la stat. Toate aceste lucruri au fost prevăzute în programul de guvernare, au fost discutate în ședințe. Este o propunere care a fost practic asumată. O decizie care nu înseamnă devalizarea companiilor, ci buna lor administrare, a fost vândută ca o acțiune, vezi, Doamne, pe ultima sută de metri. O nouă minciună”.

Iată și declarația lui Grindeanu: „Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem, asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, ăsta e adevăratul șobolănism”.

Secretarii de stat din partea PSD, pe făraș

Premierul Bolojan a spus din nou că nu demisionează la presiunile PSD și a precizat că, dacă miniștrii partidului condus de Grindeanu își vor da demisia, îi va elibera din funcție și pe secretarii de stat:

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcţie. (…) Oamenii care nu înţeleg că a fi într-un guvern înseamnă şi un act de responsabilitate şi de decenţă publică, vă daţi seama că, dacă nu te poţi baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia raţională este să îi înlocuieşti”, a spus premierul.

El susţine că guvernul pe care îl conduce îşi va menţine mandatul până ce va fi demis printr-o moţiune de cenzură în Parlament.

Vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Acesta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, practic, nu o agăţare de funcţie, pentru că, v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le ştie toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru.

De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic şi am învăţat asta din cei 20 de ani de administraţie”.

