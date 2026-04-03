Bolojan explică de ce Guvernul reduce doar la motorină 30 de bani/l din acciză (36 de bani, cu TVA): „Creșterea prețului la benzină este mult mai mică”

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul reduce doar 30 de bani pe litru din acciza la motorină, în condițiile în care prețurile la pompă au „sărit” de 11 lei în cazul acestui tip de carburant, iar cele pentru benzină au depășit 10 lei pe litru.

„În termeni reali, creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină. Practic, creșterile la motorină au fost duble ca impact față de cele de la benzină. Noi avem benzină în exces – pentru a putea produce motorină, rafinăria produce și benzină în paralel. Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească componenta de motorină. Dar gândiți-vă, când imporți motorină la 10,8 lei, e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică”, a declarat Bolojan.

Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, reducerea cu 30 de bani pe litru a accizei la motorină – în total 36 de bani/l cu TVA – în perioada situației de criză pe piața carburanților, instituităpână la data de 30 iunie.

