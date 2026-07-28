Bolojan: „Greva angajaților din Sănătate – minciună și dezinformare; niciun câștig nu va scădea în sectorul public”. UDMR se alătură PSD și AUR împotriva noii Legi a salarizării bugetarilor

„Consider că greva angajaților din Sănătate s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată: dacă s-ar adopta această lege, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul Muncii”, a declarat premierul Ilie Bolojan, marți, după declanșarea grevei generalede către sindicaliștii de la Sanitas.

El a insistat că, dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechității în proiectul promovat de Ministerul Muncii, o bună parte din salarii ar trebui să crească.

„În mod evident, aceste creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești, în așa fel încât să nu ne întoarcem din punctul în care am plecat și în anii următori, să avem salarii predictibile, salarii echitabile în sectorul public și în sectorul privat din România și să avem un echilibru bugetar care este absolut necesar pentru a construi pe baze sănătoase”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat, însă, că Legea salarizării unitare, dacă ar fi adoptată, va aduce și niște provocări în sectorul de sănătat, care nu pot fi ocolite:

„Odată ce legea de salarizare ar fi adoptată (…) spitalele care astăzi se bazau doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-și regândească oferta, să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate, cum avem astăzi în centrele universitare, în reședințele de județ. Să avem secții care au un grad de ocupare foarte mic în multe alte spitale. Și, practic, așa cum se vede din acest grad de ocupare, ele nu răspund nevoilor populației„.

Bolojan a dat ca exemplu creșterea numărului de paturi de paliație: Am putea avea un număr dublu de paturi de paliație, dar, în loc să avem un număr mult mai mare care să rezolve problemele cetățenilor, avem secții care nu au adresabilitate și, deci, nu răspund nevoilor cetățenilor”.

Cseke: „UDMR nu vor putea susține proiectul legii salarizării în forma actuală”

Senatorul Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a declarat marți că parlamentarii UDMR nu vor putea susține proiectul legii salarizării în forma actuală și că este deschis la propunerile venite din partea Sanitas:

„PSD, PNL, UDMR și USR și grupul minorităților naționale trebuie să aibă o majoritate parlamentară pentru a putea aproba acest proiect legislativ. În ce ne privește, avem rețineri în continuare, atât pe sănătate, cât și pe educație. Deci, în perioada imediat următoare, noi nu vom putea susține forma în care suntem astăzi cu acest proiect legislativ”l.