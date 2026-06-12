Bolojan: „Guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de toate partidele, ci și protocol de coaliție, și tot n-a fost respectat de PSD”

Premierul demis Ilie Bolojan atrge atenția că nu este suficient să existe program de guvernare, ci trebuie ca acesta să fei respectat de partidele care l-au semnat. În cazul său, PSD l-a încălcat, în ciuda faptului că a semnat inclusiv protocolul coaliție.

„Guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de către toate partidele, a avut și protocol de coaliție, și tot n-a fost respectat de PSD”, a declarat, vineri, Bolojan.

„PSD este cel care a generat această criză politică, care a dărâmat Guvernul din care a făcut parte, după ce am luat măsuri pentru a limita risipa, după ce le-au fost afectate interesele. Și, în loc ca, așa cum ar fi fost normal, dacă ai dărâmat un Guvern, să-ți asumi, să-ți revendici postul de premier, n-avem această situație. Vedem că de peste o lună de zile, PSD nu își revendică postul de premier, nu și l-a revendicat, sigur, rămâne de văzut dacă domnul președinte i-ar fi nominalizat, i-ar fi încredințat sau nu, dar n-a făcut asta, nu a venit cu o soluție pentru a rezolva această criză politică și această formulă ar fi fost, de fapt, una de exonerare a lor. Adică, să fii într-o formă de guvernare în care să participi în mod indirect, dar să nu-ți asumi responsabilitatea, ceea ce din niciun punct de vedere nu este corect – nici moral, nici din punct de vedere politic, dar nici din punct de vedere al lucrurilor care trebuie făcute pentru România în perioada următoare”, a acuzat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că PNL a decis joi să nu acorde votul de încredere Guvernului Tomac, pentru că fără o susținere politică explicită, nu este în măsură să continue reformele și va fi mai slab decât unul minoritar:

„Gândiți-vă că atunci când un astfel de Guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă, care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur și oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern, deci nu va avea susținere. În astfel de situații, proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate, sunt ciopârțite în Parlament”.

Dacă Guvernul Eugen Tomac nu va fi învestit de Parlament, PSD ar trebui să-și revendice postul de premier, a spus Bolojan. PNL va participa la consultările de la Cotroceni și va veni cu o soluție.