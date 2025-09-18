Bolojan i-a schimbat din funcție pe șefii Autorității Vamale Române, la propunerea lui Nazare

Premierul Ilie Bolojan i-a demis, joi, pe șefii Autorității Vamale Române (AVR), Marcel Mutescu (președinte) și Alexandru Dudu (vicepreședinte), și i-a înlocuit cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial.

Noul președinte al AVR, Alexandru Bogdan Bălan (40 de ani), a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde lucra din 2024.

Anterior, el a fost inspector vamal superior la Biroul vamal Poșta București și la AVR, precum și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. Primele sale locuri de muncă au fost în domeniul privat, consilier juridic la firma SC Centrul de Formare și Reconversie Profesională și inspector de resurse umane la SC Regen Grup.

Alexandru Bogdan Bălan a absolvit Facultatea de Drept a Unviersității Dimitrie Cantemir din București și are o diplomă de master în Dreptul Afacerilor la Academia de Poliție din București (2008 – 2010).

Mihai Savin, noul vicepreședinte al Vămilor, a fost director adjunct al companiei Apa Nova, apoi director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) – fiind numit de fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea.