Bolojan îi ia apărarea lui Predoiu – autorul Legilor Justiției: „Nu pot să judec un ministru care azi răspunde de Interne, cu rezultate bune, și gestionarea altui portofoliu în alt guvern”

Premierul Ilie Bolojan îl laudă pe Cătălin Predoiu, autorul proiectului de modificare a Legilor Justiției, deși zeci de mii de protestatari îi cer demisia acestuia din urmă, „la pachet” cu cea a șefei Insanței supreme, Lia Savonea, după dezvăluirile din documentarul Recorder.

Întrebat miercuri, la Digi FM, dacă Predoiu trebuie să răspundă pentru răul făcut sisemului de justiție, așa cum au dezvăluit jurnaliștii Recorder în documentarul-investigație „Justiție capturată”, Bolojan a răspuns:

„Nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu, cum sunt Internele, unde a avut rezultate bune, și rezolvarea problemei Schengen i se datorează într-o măsură, și gestionarea altui portofoliu în alt guvern”.

Amintim că, pe 22 septembrie 2022, comisarul european pentru Justiție, Didier Reynders, a cerut autorităților române să aștepte avizul Comisiei de la Veneția înainte de a adopta legile justiției. Dar nu i-au respectat solicitarea nici majoritatea parlamentară PSD-PNL-UDMR, nici președintele Klaus Iohannis, care s-a grîbit să le promulge.

La fel ca antecesorii săi, premierul Bolojan a clamat „stabilitatea, susținând că: „.Am încercat să încurajez stabilitatea, nu să rezolv o problemă de imagine. Dacă la fiecare lucru care se întâmplă, unde responsabilitatea este difuză, identificăm niște oameni ca să-i schimbăm din funcție, nu am făcut nimic”

Premierul a fost întrebt și dacă Lia Savonea trebuie să plece. Iată răspunsul:

„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii din alte sisteme trebuie să am datele exacte din acel sistem. După ce voi vedea concluziile voi putea răspunde. Răspunderea în sistemul de Justiție e în interiorul sistemului aproape în totalitate, ministrul nu are pârghii. Cred că una dintre cele mai reduse pârghii din Europa este la ministrul Justiției din România. Cred că doamna Savonea și orice responsabil din Justiție au o răspundere direct proporțională cu funcția și vechimea lor.”

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care legea pensiilor magistraților nu trece de CCR, Bolojan a răspuns: Nu iau în calcul o atare ipoteză, proiectul respectă toate prevederile constituționale.

Totuși, Bolojan admite că,după modificaea Legilor Justiției, niciun decident politic nu se mai poate atinge de justiție:

„Trebuie să recunoaștem, ce s-a făcut acum 3-4 ani este că gestionarea sistemului de justiție, pentru a nu mai interfera lumea politică, a fost mutat aproape integral în zona sistemului. De la numiri, avansare, totul depinde de interiorul sistemului de Justiție. Dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior, atunci în mod cert trebuie intervenit din afară, prin lege”.

Premierula amintit că a decis să constituie un „grup de lucru”, din care să facă parte și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a analiza prescrierea în dosarele de corupţie.

„Faptul că un proces durează foarte mult nu are niciun rol din punct de vedere sociale. În momentul în care trec 5 ani, oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință, pentru că fapta a dispărut din memoria socială. De aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte, cu reprezentanți ai CSM, dacă vor dori să participe, pentru a avea o analiză a ce s-a întâmplat și să vedem ce propuneri convine acest grup, pentru a fi analizate din punct de vedere al susținerilor. Trebuie văzut care sunt mecanismele din interior pe care responsabilii din sistem le pot îmbunătăți”, a spus Bolojan.

„Nu putem nega că prescripția unor fapte generează cert o nemulțumire din partea cetățenilor, și trebuie văzut cum putem evita aceste situații. Un alt aspect ține de formarea completelor. E important să vedem de ce în spețe identice ai decizii diferite”, a mai arătat premierul Bolojan.

Până atunci, petiția Declic „Vrem modificarea Legilor Justiției!” a adunat peste 200.900 de semnături din partea românilor nemulțumiți de achitările pe bandă rulantă a corupților cu „gulere albe”.