Bolojan îl taxează pe Nicușor Dan: „Apreciez apelul la responsabilitate, dar era și mai bine dacă se făcea înainte de moțiunea de cenzură”

Biroului Politic Național al PNL a decis, joi, să nu susțină învestirea guvernului Tomac, astfel că grupurile parlamentare de la Senat și Camera Deputaților nu vor participa la vot sau vor fi prezente și nu vor vota.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, care este și premier demis prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR, l-a taxat pe Nicușor Dan că a lăsat să se ajungă la căderea guvernului:

„Apreciez apelul președintelui Nicușor Dan la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă se făcea înainte de moțiunea de cenzură”.

Amintim că Nicușpr Dan a clamat imparțialitatea și s-a declarat „mediator” între PSD și Bolojan, dar a losat criza politică să atingă apogeul.

Referindu-se la premierul desemnat Tomac, Bolojan a spus că„ un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire, un guvern fără susținere politică este mai slab decât un guvern minoritar”.