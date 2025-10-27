Bolojan, încă o amânare pentru reforma administrației centrale și locale. Cheltuielile cu bugetarii, greu de tăiat!

Premierul Ilie Bolojan a anunțat încă o amânare pentru reforma administrației centrale și locale: luna noiembrie.

El promisese, la sfârșitul lunii august – când a scos din Pachetul 2 de măsuri fiscale Legea reformei administrație – să taie, la jumătatea lui septembrie, cheltuielile statului – care au crescut anul acesta cu 10,9%.

Astfel, după primele opt luni, Guvernul a cheltuit 506,4 miliarde lei, cu aproape 50 de miliarde peste nivelul din perioada similară din 2024. Dintre acestea:

Cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 6,9% , urcând la 113,3 miliarde de lei;

Cheltuieli cu bunuri și servicii s-au mărit cu 4%, ajungând la 63,3.

Alte cheltuieli:

Asistența socială (167,4 miliarde lei, + 13,9% )

Dobânzi (33,1 miliarde lei, +45% mai mult decât anul trecut)

Cheltuielile statului vor crește în continuare – nu numai cele cu personalul, cât mai ales cele cu dobânzile la creditele pentru acoperirea deficitului bugetar, a recunoscut Bolojan duminică seară, la Digi24.

„Datorită creditelor pe care le am contractat la dobânzi foarte mari, între 5,5% și 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor, de exemplu, plăți doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde (lei, n.r.). Deci, 11 miliarde de euro, iar foarte probabil aceste cheltuieli vor crește și vor ajunge la 3% din PIB, deci din deficitul nostru bugetar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%”, a precizat el.

„Dacă nu vom adopta legislația care să facă reforma în administrația centrală și cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislație înainte de buget”, a mai spus Bolojan.

Totuși, premierul nu se grăbește cu reforma administrației – ale cărei rezultate, dacă aceasta va fi adoptată prin angajarea răspunderii în Parlament – vor apărea abia anul viitor.