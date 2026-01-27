Close Menu

    Bolojan l-a demis, la propunerea lui Nazare, pe șeful Autorității Vamale Române și l-a numit pe Mihai Savin – fost vice la AVR, director adjunct la Apa Nova și director la Spitale București

    By Updated: Politica

    Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, și a numit un nou președinte al AVR, cu rang de secretar de stat – pe Mihai Savin, vicepreședinte al Autorității.

    Anterior, Savin a fost director adjunct al companiei Apa Nova, iar din 2019 – director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

    Autoritatea Vamală a anunțat încă din noiembrie că trece printr-un proces de reorganizare.

    Șeful demis, Bogdan Bălan, a fost urmărit de DNA în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, dosar care a fost clasat în mai 2025.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.