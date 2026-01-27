Bolojan l-a demis, la propunerea lui Nazare, pe șeful Autorității Vamale Române și l-a numit pe Mihai Savin – fost vice la AVR, director adjunct la Apa Nova și director la Spitale București

Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe șeful Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, și a numit un nou președinte al AVR, cu rang de secretar de stat – pe Mihai Savin, vicepreședinte al Autorității.

Anterior, Savin a fost director adjunct al companiei Apa Nova, iar din 2019 – director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Autoritatea Vamală a anunțat încă din noiembrie că trece printr-un proces de reorganizare.

Șeful demis, Bogdan Bălan, a fost urmărit de DNA în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, dosar care a fost clasat în mai 2025.