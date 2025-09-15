Bolojan, la negocieri cu protestatarii din primării: „Nu mai putem continua ca până acum; costurile vor fi mult mai mari”

Premierul Ilie Bolojan i-a primit luni la sediul Guvernului pe protestatarii din administrația locală și centrală, care sunt nemulțumiți de concedierile propuse de acesa, ce vor „lovi” 13.000 de angajați din primării și consilii județene.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan a precizat că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba. Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut continuarea discuțiilor și un parcurs legislativ clar, menționând că sunt dispuși să amâne orice acțiune de protest, cu condiția dialogului constructiv.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, subliniind importanța colaborării pentru o reformă administrativă echilibrată și sustenabilă, conform comunicatului.

La întâlnire au mai participat din partea Guvernului ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, iar din partea sindicatelor, reprezentanți ai Federației Columna-SCOR, Lucian Puiu, Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație – FNSA, Bogdan Șchiop, Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Eugen Tone, Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Locală SEDLEX, Răzvan-Claudiu Bordeanu, Federației PUBLISIND, Radu Florian, Federației Sindicatelor Democratice din România, Voinea Negoiță, și Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORȚA LEGII, Ringo Dămureanu.